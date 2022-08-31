Акиньшина, Янковский и другие звезды на премьере второго сезона «Контейнера»

В столичном кинотеатре «Октябрь» 30 августа состоялся специальный показ первой серии второго сезона телесериала «Контейнер».

Премьера нового сезона популярного сериала «Контейнер» прошла в рамках ММКФ. Гости Московского международного кинофестиваля могли первыми увидеть одну из главных премьер сезона онлайн-кинотеатра START.

Новый проект представили Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Маруся Фомина, Роман Васильев, Елизавета Шакира, а также шоураннер и режиссер проекта Алексей Ляпичев, для которого продолжение «Контейнера» стало режиссерским дебютом. Кроме того, специальный показ посетили многие представители отечественного кинематографа и шоу-бизнеса.