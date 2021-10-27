Ахмедова с новым возлюбленным и Аксенова в обнимку с мужем: как прошла премьера фильма «Медея»
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Фото: Макс Светский/Passion.ru
Одним из первых на красную ковровую дорожку вышел режиссер и его коллеги, которые принимали участие в съемках фильма. Но, конечно же, самыми ожидаемыми гостями стали Евгений Цыганов, исполнитель главной роли, и его супруга, актриса Юлия Снигирь.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Мероприятие посетила также звезда сериала «Содержанки» Сабина Ахмедова, причем появилась она в компании своего возлюбленного Никиты Душкина, которого показала публике в мае 2021 года. Молодой человек, в отличие от своей избранницы, пока не привык общаться с журналистами и быть в центре внимания, но охотно соглашается позировать перед камерами.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Ну и еще одна милая пара этого вечера – Любовь и Павел Аксеновы. Актриса влюбленными глазами и с восхищением смотрела на супруга, когда тот беседовал с журналистами.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
На премьере картины появилась Алиса Вокс, которая призналась, что спешила на мероприятие и ехала в метро, где многие ее узнали. В числе звездных гостей оказалась и Нателла Крапивина, экс-продюсер Светланы Лободы, которая 25 октября поддержала бывшую подопечную на модном показе Bicholla.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Среди звезд на премьере также были: Анна Сигалова, Антон и Мария Риваль, Алексей Учитель, Дмитрий Фикс, Евгений Койнов, Алексей Ретинский, Михаил Кричман и многие другие.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
В основе сюжета – современная интерпретация одноименной античной трагедии Еврипида. Главная идея картины – на что способна женщина, которую однажды сильно предали. Кинолента «Медея» вошла в основной конкурс Международного кинофестиваля в Локарно в 2021 году и получила приз молодежного жюри. В прокат фильм выходит 18 ноября.
Фото и видео: Макс Светский/Passion.ru