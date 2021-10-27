Ахмедова с новым возлюбленным и Аксенова в обнимку с мужем: как прошла премьера фильма «Медея»

Мероприятие посетила также звезда сериала «Содержанки» Сабина Ахмедова, причем появилась она в компании своего возлюбленного Никиты Душкина, которого показала публике в мае 2021 года. Молодой человек, в отличие от своей избранницы, пока не привык общаться с журналистами и быть в центре внимания, но охотно соглашается позировать перед камерами.