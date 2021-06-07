Агния Кузнецова пришла на мероприятие Zewa в жакете оверсайз, а Елена Кулецкая — с детьми
В начале июня бренд Zewa запустил pop-up «Школу заботы о семье». В течение июня каждый сможет узнать, как выполнять работу по дому более справедливо. Инициативу поддержали Сергей Жуков с супругой Региной Бурд, Елена Кулецкая, Людмила Петрановская, Агния Кузнецова, Татьяна Морозова, Валерия Кристиансен, Александра Барышева-Гуськова.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Звезда фильмов «Мосгаз», «А зори здесь тихие...» Агния Кузнецова появилась в «Кидзании» в образе, объединившем спортивный и элегантный стили. Актриса надела широкие джинсы и кроссовки на высокой подошве, а также жакет оверсайз цвета кофе с молоком. Яркой деталью ее вечернего наряда стала расписанная матрешками сумка.
Фото: Пресс-служба
Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков с женой Региной Бурд подписали «Соглашение заботы о семье».
«Я всегда мечтала о большой и дружной семье. А еще об уютном красивом доме и любимом занятии. Все эти мечты сбылись! Однако семейная жизнь, в которой царит уют, порядок и счастливый смех, требует такого же системного подхода, как и управление бизнесом», — поделилась мнением Регина.
«Наша семья вплотную столкнулась с необходимостью менять привычный формат жизни год назад, во время карантина, — прокомментировал многодетный отец Сергей Жуков. — Не нужно было ездить в офис, гастроли прекратились. И если раньше мы организовывали максимально комфортное для всех времяпрепровождение, когда мой график позволял побыть с семьей, — то в пандемию, оказавшись наедине друг с другом, встали перед другой проблемой. Пришлось проявить креативные способности».
«Мы придумали новые традиции и лайфхаки по организации быта и досуга. Они скрепили нашу семью еще больше и дали много новой творческой энергии для работы», — Сергей Жуков.
Для мероприятия известные супруги выбрали лаконичные образы. Регина надела черное платье макси с поясом и туфли на каблуках такого же цвета. Сергей предпочел джинсы, кроссовки и куртку-ветровку.
Фото: Пресс-служба
Модель Елена Кулецкая, пришедшая на мероприятие с детьми, для вечера выбрала свитшот в стиле тельняшки, темные джинсы и бархатные туфли цвета спелой вишни, перекликающиеся с красным поясом-бантом.
Фото: Пресс-служба
Каждую субботу в пространстве «Кидзании» доступны бесплатные консультации с семейным психологом из школы Людмилы Петрановской. Беседы помогут начать бесконфликтный диалог на тему домашнего менеджмента.
Фото: пресс-служба
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