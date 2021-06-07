Агния Кузнецова пришла на мероприятие Zewa в жакете оверсайз, а Елена Кулецкая — с детьми

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков с женой Региной Бурд подписали «Соглашение заботы о семье».

«Я всегда мечтала о большой и дружной семье. А еще об уютном красивом доме и любимом занятии. Все эти мечты сбылись! Однако семейная жизнь, в которой царит уют, порядок и счастливый смех, требует такого же системного подхода, как и управление бизнесом», — поделилась мнением Регина.

«Наша семья вплотную столкнулась с необходимостью менять привычный формат жизни год назад, во время карантина, — прокомментировал многодетный отец Сергей Жуков. — Не нужно было ездить в офис, гастроли прекратились. И если раньше мы организовывали максимально комфортное для всех времяпрепровождение, когда мой график позволял побыть с семьей, — то в пандемию, оказавшись наедине друг с другом, встали перед другой проблемой. Пришлось проявить креативные способности».