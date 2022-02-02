Аглая Тарасова появилась на премьере в платье-жакете, а Ольга Кузьмина — в кожаных шортах

Главную роль популярного блогера-хулигана Димы сыграл Виктор Хориняк. В погоне за хайпом Дима зашел слишком далеко, и теперь ему не избежать наказания за свои выходки! Чтобы скрыться от погони, беглецу придется спрятаться там, где его точно не будут искать — в маленьком провинциальном монастыре, под чужим именем. И там ему будет совсем не до хайпа.

В прокат комедия «Непослушник» выходит 3 февраля.