Аглая Тарасова появилась на премьере в платье-жакете, а Ольга Кузьмина — в кожаных шортах
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Фото: Пресс-служба
Звездными гостями премьеры стали Аглая Тарасова, Антон и Дарья Златопольские, Владимир Яглыч, Екатерина Одинцова, Ирина Рахманова, DJ Грув, Анна Старшенбаум, Александр Тютин, Ольга Кузьмина, Алиса Вокс, Анатолий Журавлев, Юлия Беретта и другие известные персоны.
Исполнительница одной из главных ролей в комедии Аглая Тарасова прибыла на показ в коротком шелковом платье-жакете и белом топе. Стилисты нанесли ей легкий макияж, а волосы собрали в гладкий хвост. Из украшений актриса выбрала большие серьги-кольца, а из аксессуаров — серебристый клатч.
Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина для вечера в кино предпочла образ в стиле casual. Она надела воздушный свитер, плотные колготы, кожаные короткие шорты.
Фото: Пресс-служба
Алиса Вокс появилась на публике в облегающих брюках и жакете по фигуре. Брутальность образу изящной блондинки придали кожаные перчатки и грубые ботинки на шнуровке. На премьере певица выгуляла сумку Yves Saint Laurent.
Фото: Пресс-служба
Главную роль популярного блогера-хулигана Димы сыграл Виктор Хориняк. В погоне за хайпом Дима зашел слишком далеко, и теперь ему не избежать наказания за свои выходки! Чтобы скрыться от погони, беглецу придется спрятаться там, где его точно не будут искать — в маленьком провинциальном монастыре, под чужим именем. И там ему будет совсем не до хайпа.
В прокат комедия «Непослушник» выходит 3 февраля.
Фото и видео: пресс-служба, youtube-канал «В Рейтинге»