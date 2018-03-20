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Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт и Александр Гудков устроили праздник для «детей-бабочек»

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130 подопечных благотворительного фонда «Дети-бабочки» со всей страны побывали на грандиозном московском празднике в честь 7-летия фонда.

В эти выходные, с 16 по 18 марта, в Москве отмечали день рождения фонда «Дети-бабочки». На празднике в честь 7-летия фонда побывали 130 его подопечных со всей страны. Дети, кожа которых с рождения требует особенно нежного обращения, наслаждались красочным шоу, фотогрфировались со звездами — Ксенией Раппопорт, Аглаей Тарасовой, Александром Гудковым, Юлией Топольницкой, Таисией Вилковой — и другими. Это происходит раз в два года. Об этом все знают и все — почти все два года! — готовятся.

Хозяйкой вечера стала Ксения Раппопорт — попечитель фонда. Она уделила время всем, кто пришел на праздник. Ее дочь, актриса Аглая Тарасова, нежно обнимала детей. За настроение отвечал капитан команды «Федор Двинятин» Александр Гудков. Он называл каждого гостя по имени и разогрел зал так, что было невозможно удержаться от хохота.

Ему на смену пришли артисты: музыкальное шоу, театральные сценки, игры с клоунами, представление иллюзиониста, сладкая вата, мороженое, 3D фото с водопадом из конфетти, выступление группы ФРУКТЫ.

Никого не оставил равнодушным именинный шестиярусный торт, приготовленный лучшими кондитерами специально для фонда и украшенный бабочками.

Для родителей «детей-бабочек» этот праздник стал возможностью проконсультироваться с лучшими специалистами России. Невидимой, но тоже страшно важной его целью стала возможность для деток быть собой: говорить о том, что болит, плакать и смеяться, обниматься так, чтобы не было больно, делиться своими страхами, радоваться победам. Всех гостей внимательнейшим образом осматривают врачи фонда, давали рекомендации, корректировали назначения. А потом, с чистым сердцем, отпускали веселиться.

Фото: архивы пресс-службы

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