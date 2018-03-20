Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт и Александр Гудков устроили праздник для «детей-бабочек»

В эти выходные, с 16 по 18 марта, в Москве отмечали день рождения фонда «Дети-бабочки». На празднике в честь 7-летия фонда побывали 130 его подопечных со всей страны. Дети, кожа которых с рождения требует особенно нежного обращения, наслаждались красочным шоу, фотогрфировались со звездами — Ксенией Раппопорт, Аглаей Тарасовой, Александром Гудковым, Юлией Топольницкой, Таисией Вилковой — и другими. Это происходит раз в два года. Об этом все знают и все — почти все два года! — готовятся.

Хозяйкой вечера стала Ксения Раппопорт — попечитель фонда. Она уделила время всем, кто пришел на праздник. Ее дочь, актриса Аглая Тарасова, нежно обнимала детей. За настроение отвечал капитан команды «Федор Двинятин» Александр Гудков. Он называл каждого гостя по имени и разогрел зал так, что было невозможно удержаться от хохота.