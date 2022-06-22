Агата Муцениеце, Таисия Вилкова и другие звезды на премьере фильма «Дикая»

По сюжету картины, начинающая модель Алена мечтает покорить Москву и делает для этого все, что может. Однажды на вечеринке она знакомится с Егором, который предлагает полететь на его самолете в Ниццу. Однако вместо премиального курорта они прилетают... в Якутию, где по стечению обстоятельств Алена остается одна в дикой тайге. Телефон не ловит, еды никакой нет. Городской девушке необходимо выжить любой ценой, спастись от комаров, хищников и лесного пожара, имея в своем арсенале лишь пилочку для ногтей, губную помаду и прибившегося к ней песца.

Первым зрителям картину представила творческая группа фильма: режиссер и автор сценария Владимир Котт, исполнительница главной роли Таисия Вилкова, актеры Амаду Мамадаков,Ирина Безряднова, Тимур Ефременков и Дмитрий Красилов, оператор Денис Панов, креативный продюсер и автор сценария Константин Трофимов.

Среди звездных гостей вечера можно было увидеть Агату Муцениеце, Таисию Вилкову, Юлию Беретту, Станислава Бондаренко, Лилию Абрамову (Татарка FM), Наталию Азовскую, Ташу Белую, Таню Герман, Янину Мелихову, ALEKSIA Абрамейцеву, Карена Арутюнова, Дарью Блохину и других.

В российский прокат фильм «ДИКАЯ» выйдет 23 июня.