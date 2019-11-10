Агата Муцениеце с детьми, неузнаваемая Дана Борисова и другие звезды посетили премьеру мультфильма
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
В воскресенье, 10 ноября, в московском кинотеатре «Пионер» прошел премьерный показ новой анимационной комедии «Стражи Арктики». Первыми зрителями стали российские звезды с детьми, среди которых были замечены Агата Муцениеце, Елена Борщева, Ольга Кабо и другие.
Особое впечатление произвела неузнаваемая Дана Борисова, позировавшая возле пресс-волла в гордом одиночестве.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Мультфильм «Стражи Арктики» рассказывает о ЗвероПолюсе, где власть находится в лапах больших, сильных и зубастых. Ради собственного превосходства они готовы переделать под себя весь мир. Лишь маленькие, но очень храбрые встанут на защиту не только родного Северного полюса, но и целой планеты. Именно они – настоящие Стражи Арктики. В оригинальной версии главных героев озвучили Джереми Реннер, Хайди Клум, Джеймс Франко и другие, а в русскоязычном варианте персонажи говорят голосами Виктора Добронравова, Алисы Реввы (дочь шоумена Александра Реввы – прим.ред.), Марка Бутмана (сын саксофониста Игоря Бутмана) и Аскольда Запашного.
В широкий прокат анимационная комедия «Стражи Арктики» выходит 14 ноября. Билеты на мультфильм вы можете приобрести здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Видео: Кинокомпания ВОЛЬГА
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!