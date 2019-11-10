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Агата Муцениеце с детьми, неузнаваемая Дана Борисова и другие звезды посетили премьеру мультфильма

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Агата Муцениеце с детьми

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

10 ноября в Москве состоялся премьерный показ нового анимационного фильма «Стражи Арктики».

В воскресенье, 10 ноября, в московском кинотеатре «Пионер» прошел премьерный показ новой анимационной комедии «Стражи Арктики». Первыми зрителями стали российские звезды с детьми, среди которых были замечены Агата Муцениеце, Елена Борщева, Ольга Кабо и другие.

Особое впечатление произвела неузнаваемая Дана Борисова, позировавшая возле пресс-волла в гордом одиночестве.

Дана Борисова

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Мультфильм «Стражи Арктики» рассказывает о ЗвероПолюсе, где власть находится в лапах больших, сильных и зубастых. Ради собственного превосходства они готовы переделать под себя весь мир. Лишь маленькие, но очень храбрые встанут на защиту не только родного Северного полюса, но и целой планеты. Именно они – настоящие Стражи Арктики. В оригинальной версии главных героев озвучили Джереми Реннер, Хайди Клум, Джеймс Франко и другие, а в русскоязычном варианте персонажи говорят голосами Виктора Добронравова, Алисы Реввы (дочь шоумена Александра Реввы – прим.ред.), Марка Бутмана (сын саксофониста Игоря Бутмана) и Аскольда Запашного.

В широкий прокат анимационная комедия «Стражи Арктики» выходит 14 ноября. Билеты на мультфильм вы можете приобрести здесь.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Видео: Кинокомпания ВОЛЬГА

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