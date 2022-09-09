Агата Муцениеце, Павел Табаков и другие звезды на премьере сериала «‎Стая»

Закрытый показ посетили актеры проекта Агата Муцениеце, Павел Табаков, Анастасия Красовская, Юрий Насонов, Эльшан Алескеров, Вероника Мохирева, Екатерина Честина, Иван Непомнящий, Георгий Ратишвили, а также Катя Кабак, Виталий Андреев, Рената Пиотровски, Владимир Гарцунов, Елизавета Базыкина, Мила Ершова, Святослав Рогожан и многие другие.

Перед вечеринкой гостям показали фрагмент «Стаи», в котором главные герои сплавляются по горной реке. После него зрители увидели ролик о съемках сериала, прошедших в Дагестане и Северной Осетии. Завершил мероприятие танцевальный сет диджея Slava Gee.

По сюжету юные правонарушители в рамках экспериментальной программы отправляются в горы. Они настолько разные, что вряд ли когда-нибудь встретились бы в обычной жизни. Каждый — яркая личность со своей мрачной историей. Каждому придется по-новому раскрыться в диких условиях. Им предстоит проложить тропу через опасный горный перевал под контролем психолога-воспитателя Риты (Агата Муцениеце). Все меняется, когда ночью в палаточном лагере происходит трагедия. Подростки понимают, что будут главными подозреваемыми, и решают бежать, взяв Риту в заложницы. На их поиски отправляются муж Риты (Макар Запорожский) и отец одного из ребят (Александр Робак), не подозревая, что им предстоит узнать и с чем столкнуться в процессе.

С 9 сентября сериал «Стая» можно увидеть эксклюзивно на more.tv.