passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«А семки есть?» В Сети подняли на смех парочку, устроившую свадьбу в духе «реальных пацанов» из 90-х

Наверняка, когда Марита Сурма (известная в Сети как Дейнн) и Даниэль Маевски планировали свою свадебную церемонию, они не предполагали, какой ажиотаж это вызовет. Люди не оценили креативность влюбленной парочки и высказали все, что думают по этому поводу, не стесняясь в выражениях.

Влюбленные, пропагандирующие любовь к фитнесу и красивому телу, решили и свадьбу устроить весьма необычную, чтобы показать, что традиции – это скучно и неэффективно. Именно поэтому вместо типичного белого платья невесты и классического костюма жениха они предпочли удобные спортивные костюмы популярного бренда. В качестве традиционного атрибута на девушке красовалась лишь фата, которая весьма странно сочеталась с маской, за которой новоиспеченная супруга предпочла скрыть свое лицо, а также с лосинами и открытым топом. Жених, надо сказать, выглядел под стать своей второй половинке: спортивные штаны с узнаваемыми тремя белыми полосками, спортивные кроссовки и бомбер под стать.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Фото: Facebook

Интернет-пользователи нашли дополнительные свадебные фотографии неординарной парочки и отметили индентичные татуировки на лицах жениха и невесты, предположив, что это замена традиционных обручальных колец. Подписчики группы «thats it, I'm wedding shaming (non ban-happy edition)» на Facebook не скупились в выражениях, комментируя весьма странный выбор молодых людей.

«Как это развидеть?», «Боже, что это за эстетика?», «Это сделка со спортивным брендом, который оплатил им свадьбу?», «Я не понимаю, к чему там лыжные маски и спортивные костюмы», «Назад в прошлое? Мы делали нечто похожее в 1994 году», «Это полная безвкусица!», «Они из тех людей, которые называют себя «реальными» и воруют велосипеды за углом? Это так смешно!», «Традиционное белое платье смотрелось бы намного эффектнее с этими тату невесты», «Они собираются идти грабить банк сразу после свадьбы?» - пользователи оставили более 200 возмущенных комментариев и советов, как можно было бы исправить ситуацию, чтобы церемония была более интересной.

А что вы думаете по этому поводу? Вы бы решились на такой креатив или вам больше по душе классические свадебные торжества?

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Facebook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!