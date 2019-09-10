«А семки есть?» В Сети подняли на смех парочку, устроившую свадьбу в духе «реальных пацанов» из 90-х

Интернет-пользователи нашли дополнительные свадебные фотографии неординарной парочки и отметили индентичные татуировки на лицах жениха и невесты, предположив, что это замена традиционных обручальных колец. Подписчики группы «thats it, I'm wedding shaming (non ban-happy edition)» на Facebook не скупились в выражениях, комментируя весьма странный выбор молодых людей.

«Как это развидеть?», «Боже, что это за эстетика?», «Это сделка со спортивным брендом, который оплатил им свадьбу?», «Я не понимаю, к чему там лыжные маски и спортивные костюмы», «Назад в прошлое? Мы делали нечто похожее в 1994 году», «Это полная безвкусица!», «Они из тех людей, которые называют себя «реальными» и воруют велосипеды за углом? Это так смешно!», «Традиционное белое платье смотрелось бы намного эффектнее с этими тату невесты», «Они собираются идти грабить банк сразу после свадьбы?» - пользователи оставили более 200 возмущенных комментариев и советов, как можно было бы исправить ситуацию, чтобы церемония была более интересной.

А что вы думаете по этому поводу? Вы бы решились на такой креатив или вам больше по душе классические свадебные торжества?