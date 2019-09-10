«А семки есть?» В Сети подняли на смех парочку, устроившую свадьбу в духе «реальных пацанов» из 90-х

Влюбленные, пропагандирующие любовь к фитнесу и красивому телу, решили и свадьбу устроить весьма необычную, чтобы показать, что традиции – это скучно и неэффективно. Именно поэтому вместо типичного белого платья невесты и классического костюма жениха они предпочли удобные спортивные костюмы популярного бренда. В качестве традиционного атрибута на девушке красовалась лишь фата, которая весьма странно сочеталась с маской, за которой новоиспеченная супруга предпочла скрыть свое лицо, а также с лосинами и открытым топом. Жених, надо сказать, выглядел под стать своей второй половинке: спортивные штаны с узнаваемыми тремя белыми полосками, спортивные кроссовки и бомбер под стать.
Фото: Facebook
Интернет-пользователи нашли дополнительные свадебные фотографии неординарной парочки и отметили индентичные татуировки на лицах жениха и невесты, предположив, что это замена традиционных обручальных колец. Подписчики группы «thats it, I'm wedding shaming (non ban-happy edition)» на Facebook не скупились в выражениях, комментируя весьма странный выбор молодых людей.
«Как это развидеть?», «Боже, что это за эстетика?», «Это сделка со спортивным брендом, который оплатил им свадьбу?», «Я не понимаю, к чему там лыжные маски и спортивные костюмы», «Назад в прошлое? Мы делали нечто похожее в 1994 году», «Это полная безвкусица!», «Они из тех людей, которые называют себя «реальными» и воруют велосипеды за углом? Это так смешно!», «Традиционное белое платье смотрелось бы намного эффектнее с этими тату невесты», «Они собираются идти грабить банк сразу после свадьбы?» - пользователи оставили более 200 возмущенных комментариев и советов, как можно было бы исправить ситуацию, чтобы церемония была более интересной.
А что вы думаете по этому поводу? Вы бы решились на такой креатив или вам больше по душе классические свадебные торжества?
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Facebook
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