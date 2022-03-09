9 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Накануне Ксения Бородина отметила 39-летие, а сегодня поблагодарила близких и не только за внимание: «Спасибо всем огромное за поздравления. Самые душевные праздники — это когда за сутки заказываешь стол в ресторане, а планировала отсидеться дома».

Близкая подруга Бородиной Ольга Орлова похвасталась точеной фигурой, которую подчеркнуло дерзкое платье, в котором она появилась на празднике коллеги.

Дмитрий и Полина Дибровы с сыновьями вернулись с Мальдив на 7 дней раньше запланированного срока. И теперь, оказавшись в Москве, Полина публикует фото — воспоминания о шикарном отпуске. «Собрать всех и сделать удачную фотографию — очень сложный процесс. Илюша жжет. Итоги нашего путешествия: +2 кг на весах. Нервы я стабилизировать умею только едой. У кого такая же история? Чем больше переживаю, тем больше ем», — написала она в блоге.