9 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/rihanapetra
Оксана Воеводина похвасталась яркими и живописными фото с отдыха на яхте. Модель и экс-жена бывшего короля Малайзии переместилась из промозглого Лондона на солнечные Мальдивы.
Стас Костюшкин поделился личным секретом, как пожарить мясо, если в доме отключили газ.
Накануне Ксения Бородина отметила 39-летие, а сегодня поблагодарила близких и не только за внимание: «Спасибо всем огромное за поздравления. Самые душевные праздники — это когда за сутки заказываешь стол в ресторане, а планировала отсидеться дома».
Близкая подруга Бородиной Ольга Орлова похвасталась точеной фигурой, которую подчеркнуло дерзкое платье, в котором она появилась на празднике коллеги.
Дмитрий и Полина Дибровы с сыновьями вернулись с Мальдив на 7 дней раньше запланированного срока. И теперь, оказавшись в Москве, Полина публикует фото — воспоминания о шикарном отпуске. «Собрать всех и сделать удачную фотографию — очень сложный процесс. Илюша жжет. Итоги нашего путешествия: +2 кг на весах. Нервы я стабилизировать умею только едой. У кого такая же история? Чем больше переживаю, тем больше ем», — написала она в блоге.
Тимати «обнулился»: он написал на своей странице в Instagram, что начинает все заново во многих аспектах жизни. Начал он с внешности — избавился от своей знаменитой бороды. В блоге он показал милое фото с дочерью и сыном. А его мама Симона Юнусова рассказала подписчикам, что день рождения Алисы 19 марта будут отмечать только в семейном кругу. Девочка немного расстроилась, но поняла, почему в этот раз придется отказаться от большого праздника.
Фото: www.instagram.com/timatiofficial
Ксения Собчак устроила фотосет в шубе яркого цвета фуксии. В блоге она опубликовала оптимистичный отрывок из стихотворения Юрия Левитанского «Диалог у новогодней елки». Телеведущая и журналист дала понять, что, несмотря на все трудности, жизнь продолжается и в будущее нужно смотреть с надеждой.
Алеся Кафельникова, недавно вернувшаяся на подиум после рождения дочери, похвасталась кадрами стильной фотосессии в необычных джинсах-ботфортах. «"Сними обувь", сказали они», — подписала она публикацию.
Алена Водонаева разбирала фото на диске, чтобы сделать их печатные версии, и наткнулась на забавные фото с маленьким сыном. «Фотографии 2013 или 2014 года. Богдан в костюме осьминога, который я делала на заказ в спешке за какие-то на тот момент бешеные деньги у художников-костюмеров, которые создают костюмы для шоу "Танцы со звездами". И что вы думаете, эти фотографии — единственное, что осталось от костюма. Так как Богдан с папой в тот же день костюм где-то потеряли. Мужики, что с них взять (минутка сексизма). Я уже привыкла к потере одежды. Этим меня не напугать.
Богдан недоволен, так как не хотел быть осьминогом, а хотел быть пингвином. И сзади, от шляпы и по всей спине было очень много трубок-щупальцев. И я полагаю, это вызывало дискомфорт в маневрах», — поделилась она воспоминаниями.
Наталии Медведевой исполнилось 37 лет. Она попросила подписчиков, которые хотели бы ее поздравить, сделать пожертвование в благотворительный фонд.
Маша Горбань похвасталась интерьером своего шикарного нового дома и диваном мечты. «Диван въехал в дом первым, но распаковали его последним», — написала она в блоге.
Кристина Асмус показала, как актеры озвучивают сцены с поцелуями. Выглядит это для обывателей странно.
Невестка Яны Поплавской поделилась в Сети семейным фото с мужем Климом и сыном Иларием. Единственный внук звезды «Красной шапочки» заметно подрос.
Фото и видео: Instagram