9 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Леонид Агутин поздравил с днем рождения дочь: «Доченька моя младшенькая! Елизавета Мария Варум Агутина! С днем рождения, драгоценность моя! Наша с мамой удача, гордость, счастье и беззаветная любовь! Удачи тебе во всем! Ты имеешь полное право на то, чтобы мир был благосклонен к тебе! Желаю тебе большого успеха всем своим сердцем. Чувствую тебя, как отец, ощущаю твои помыслы, идеи и стремления, как коллега и одобряю их. Верю в свет души твоей и понимаю, что свой маршрут на запутанной карте этой жизни проложить можешь только ты сама. А мы всегда рядом».

День рождения отмечает и сын четы Дибровых Александр. «Время летит безвозвратно. В общем-то, как единица меры — время самая главная. Сашенька растет, мы растем. Наша любовь растет. С днем рождения, сынок! Проводили в школу, пошел собирать там внимание и поздравления», — написала в блоге Полина Диброва.

Дарье Мельниковой исполнилось 30 лет. В свой праздник она показала себя в забавных образах. «Вот и 30! Что сказать… Конечно, все только начиняется. Так же меня поздравил Игорек Николаев, спасибо ему. Так же в конце видео могла бы быть реклама вашего салона депиляции, но никто не подал заявку… Так же всех, кому тоже 30, поздравляю! Время относительной адекватности наступило. Пусть держится как можно дольше», — написала она в свойственной ей манере.