9 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/denisklyaver
Денис Клявер похвастался перед подписчиками своими шикарными собаками, а Лариса Гузеева рассказала, что и у них появился питомец Жужа.
Максим Галкин, отвечая на вопросы поклонников, рассказал, какая кличка у него была в школе.
Татьяна Волосожар поддержала флешмоб в защиту 15-летней Камилы Валиевой, которую обвинили в употреблении допинга. «Согласна с Татьяной Анатольевной! #НеПоверюНикогда. Предлагаю это прямо хештегом для поддержки Камилы сделать. Ками, я всей душой с тобой, все с тобой! Девочка, держись! С гордостью показываю свою дочь в кадре с гениальной 15-летней фигуристкой! И буду показывать, что бы ни писали!» — эмоционально высказалась она в Сети.
Гоар Аветисян призналась, что влюбилась в Узбекистан: «Узбекистан — это любовь с первой секунды. Какие здесь добрые люди».
Анна Нетребко рассказала о готовящейся премьере: «Через пару дней я дебютирую в одном из старейших и красивейших театров мира Сан Карло! В опере Джузеппе Верди "Аида"».
Леонид Агутин поздравил с днем рождения дочь: «Доченька моя младшенькая! Елизавета Мария Варум Агутина! С днем рождения, драгоценность моя! Наша с мамой удача, гордость, счастье и беззаветная любовь! Удачи тебе во всем! Ты имеешь полное право на то, чтобы мир был благосклонен к тебе! Желаю тебе большого успеха всем своим сердцем. Чувствую тебя, как отец, ощущаю твои помыслы, идеи и стремления, как коллега и одобряю их. Верю в свет души твоей и понимаю, что свой маршрут на запутанной карте этой жизни проложить можешь только ты сама. А мы всегда рядом».
День рождения отмечает и сын четы Дибровых Александр. «Время летит безвозвратно. В общем-то, как единица меры — время самая главная. Сашенька растет, мы растем. Наша любовь растет. С днем рождения, сынок! Проводили в школу, пошел собирать там внимание и поздравления», — написала в блоге Полина Диброва.
Дарье Мельниковой исполнилось 30 лет. В свой праздник она показала себя в забавных образах. «Вот и 30! Что сказать… Конечно, все только начиняется. Так же меня поздравил Игорек Николаев, спасибо ему. Так же в конце видео могла бы быть реклама вашего салона депиляции, но никто не подал заявку… Так же всех, кому тоже 30, поздравляю! Время относительной адекватности наступило. Пусть держится как можно дольше», — написала она в свойственной ей манере.
Елена Кулецкая рассказала, что строительство их со Станиславом Романовским дома застопорилось из-за того, что они попались на уловки недобросовестных подрядчиков, которые давно должны были изготовить и доставить материалы, нужные для продолжения работы.
Наталья Подольская показала, как возвращалась домой с Мальдив с мужем и маленькими сыновьями. Мальчишки спали в самолете, не замечая ничего вокруг.
Андрей Мерзликин показал трогательные фото с мамой. «По-настоящему широкая улыбка — это та, которую видно даже со спины», — подписал он снимки.
Дарья Повереннова устроила фотосессию в облегающих джинсах и дубленке цвета ультрамарина. Актриса призналась, что для нее воздух уже пахнет весной.
Юлия Снигирь рассказала о начале съемок в новом фильме. «В профессии актера бывают минуты практически абсолютного счастья. Мне повезло — я знаю, что это такое. В свой список счастливых моментов могу отнести день, когда Андрей Сергеевич Смирнов прислал мне свой новый сценарий. Большой режиссер, даже если бы в его фильмографии был только "Белорусский вокзал", специально для которого Булат Окуджава написал песню "Нам нужна еще одна победа". Но есть еще "Ангел" и "Осень", и "Жила-была баба", и недавний потрясающий "Француз". И вот: "Камера. Мотор. Начали". "За нас с вами"», — поделилась она с подписчиками.
Фото и видео: Instagram