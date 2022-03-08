8 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Галина Боб отметила Международный женский день в кругу семьи. Она собрала вместе всех представительниц женского пола своей семьи. Помимо родственниц, актриса пригласила в гости нянь своих детей и семейного повара. «Женский коллектив нашего дома поздравляет всех девушек, мамочек, дочек, бабушек с праздником весны. И мы все сейчас больше всего на свете ждем, когда же придет эта самая весна», — подписала свой пост Галина.

Певица Нюша в этот замечательный день вспомнила про связь поколений. Она опубликовала редкое семейное фото с мамой, бабушкой и дочкой. Поклонники поразились тому, как все Шурочкины похожи между собой. «Дорогие мои, сегодня праздник женщин, девочек, мам и бабушек 8 Марта. Праздник, связанный у меня в сознании только с любовью, нежностью, заботой и поддержкой. В наступившее, очень непростое для всех время, хочется нам пожелать, почаще испытывать эти чувства друг к другу, почаще проявлять и говорить о них. Я верю, что мы останемся людьми Света и не поддадимся силе тьмы. Женщинам дан исцеляющий дар принимать и возвращать Любовью, так давайте проживать Любовь к каждому человеку, как если бы это был ваш ребенок в момент первой встречи с ним!» — написала звезда.