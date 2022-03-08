8 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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Фото: galabob
Галина Боб отметила Международный женский день в кругу семьи. Она собрала вместе всех представительниц женского пола своей семьи. Помимо родственниц, актриса пригласила в гости нянь своих детей и семейного повара. «Женский коллектив нашего дома поздравляет всех девушек, мамочек, дочек, бабушек с праздником весны. И мы все сейчас больше всего на свете ждем, когда же придет эта самая весна», — подписала свой пост Галина.
Певица Нюша в этот замечательный день вспомнила про связь поколений. Она опубликовала редкое семейное фото с мамой, бабушкой и дочкой. Поклонники поразились тому, как все Шурочкины похожи между собой. «Дорогие мои, сегодня праздник женщин, девочек, мам и бабушек 8 Марта. Праздник, связанный у меня в сознании только с любовью, нежностью, заботой и поддержкой. В наступившее, очень непростое для всех время, хочется нам пожелать, почаще испытывать эти чувства друг к другу, почаще проявлять и говорить о них. Я верю, что мы останемся людьми Света и не поддадимся силе тьмы. Женщинам дан исцеляющий дар принимать и возвращать Любовью, так давайте проживать Любовь к каждому человеку, как если бы это был ваш ребенок в момент первой встречи с ним!» — написала звезда.
Регина Тодоренко тоже показала прекрасную половину своего семейства. «Мои женщины! Мои сильные! Мои красивые, умные, трогательные! От всего сердца поздравляю с 8 Марта. Мы все очень разные, но нас всегда объединяла, объединяет и будет объединять сила, любовь и вера в лучшее! Каждая женщина на Земле имеет право на счастье! С Международным женским днём нас всех», — подписала свой пост телеведущая.
Елена Воробей вспомнила жаркое лето и опубликовала фото, на котором она позирует в поле с подсолнухами. Она пожелала всем женщинам любви, счастья и мира.
Митя Фомин записал видеопоздравление для слабого пола. Артист пожелал подписчицам теплой весны и бабочек в животе. «Для меня это не только традиционный день развоза тюльпанов, день, когда хочется всех девушек поздравлять и носить на руках, но и начало всего чего-то нового, предвкушение приятного и ощущение приближающегося счастья!» — добавил певец.
Елена Николаева с мужем и сыном отправилась в путешествие по России. На данный момент она гостит в Смоленске. Оказывается, в этом городе родилась бабушка телеведущей. «Мы в решили путешествовать в пределах доступа на авто. Оказались рядом с местом, где родилась моя бабушка. Ее недолгое счастливое детство прошло совсем рядом, под Смоленском, в городке Дорогобуж», — пояснила Елена. Она не забыла похвастаться букетом тюльпанов, который подарил ей супруг.
Кристина Асмус и Ольга Бузова продемонстрировали шикарные праздничные наряды. От них не стали отставать Агата Муцениеце и Настасья Самбурская. Девушка показали фанатам, какие платья они выбрали для Международного женского дня. Поклонники остались в восторге от их образов и щедро одарили звезд комплиментами.
Алена Водонаева показала подросших детей. Теледива опубликовала видеоролик, на котором ее сын и племянники дурачатся и смеются. «Мои хулиганы поздравляют всех женщин с 8 Марта», — написала Алена. Подписчики поблагодарили Водонаеву за позитив и поздравили ее с праздником в комментариях.
Дмитрий Тарасов устроил сюрприз своей жене и дочкам. Он украсил квартиру воздушными шарами и вручил любимицам подарки. «Пусть все у вас будет прекрасно», — пожелал экс-футболист.
Фото и видео: Instagram