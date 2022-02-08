8 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов вернулись из путешествия по Колумбии. Певица поделилась впечатлениями об этой стране опубликовала красочные фото, снятые там: «Гостеприимная Колумбия приняла нас со всей своей красотой природы и колоритом! Мы вернулись в прекрасном настроении!».

Дочь Александра Серова Мишель родила второго ребенка. «08.02.22 бесконечно счастливый день для нас с Ромой, т. к. мы стали родителями уже во второй раз, нашего прекрасного мальчика! С днем рождения, Макар! Здоровья, счастья и самых лучших моментов в жизни. Мы очень тебя любим, сынок! Добро пожаловать в семью!» — написала она в блоге.

Маргарита Грачева впервые за четыре года почистила картошку. Это не удавалось ей с тех пор, как муж-тиран лишил ее кистей рук. В видео она Маргарита показала, как трудно ей дается процесс и сколько много времени он занимает. Но все равно она не смогла сдержать радостной улыбки от своего успеха.