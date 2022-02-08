8 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/orbakaite_k
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов вернулись из путешествия по Колумбии. Певица поделилась впечатлениями об этой стране опубликовала красочные фото, снятые там: «Гостеприимная Колумбия приняла нас со всей своей красотой природы и колоритом! Мы вернулись в прекрасном настроении!».
Дочь Александра Серова Мишель родила второго ребенка. «08.02.22 бесконечно счастливый день для нас с Ромой, т. к. мы стали родителями уже во второй раз, нашего прекрасного мальчика! С днем рождения, Макар! Здоровья, счастья и самых лучших моментов в жизни. Мы очень тебя любим, сынок! Добро пожаловать в семью!» — написала она в блоге.
Маргарита Грачева впервые за четыре года почистила картошку. Это не удавалось ей с тех пор, как муж-тиран лишил ее кистей рук. В видео она Маргарита показала, как трудно ей дается процесс и сколько много времени он занимает. Но все равно она не смогла сдержать радостной улыбки от своего успеха.
Светлана Лобода заразилась коронавирусом. Об отмене концертов певица сообщила в Instagram: «Друзья, я заболела. К сожалению, я не стала исключением... Мне очень жаль, но я вынуждена перенести концерт в Минске на 4 марта. Пока буду лечиться. Знаю, что аншлаг, что вы ждете этой встречи долго. Так же, как и я. Обещаю, все будет в лучшем виде. Очень люблю вас. Все билеты действительны, обменивать и сдавать ничего не надо».
Виктория Исакова поздравила Анну Меликян с днем рождения: «И в красоте, и в простоте, и в радости, и в грусти… Будь счастлива! Сегодня день рождения у этой прекрасной девчонки».
Сегодня же день рождения отметил и Роман Костомаров. «Ну вот и 45, папа ягодка опять! Ужас, конечно, как летит время, но ничего держимся и идем дальше! И огромное спасибо всем за теплые слова и поздравления!» — написал фигурист в блоге.
Екатерина Вуличенко поздравила с днем рождения подругу Лауру Кеосаян: «С днем рождения, моя девочка! Будь счастлива! А все остальное я тебе тихо на ушко. А на руках главный подарок, наша Сима», — сделала она праздничную публикацию в блоге.
Иван Телегин принял участие в матче всех звезд «Авангарда». Поболеть за супруга на каток пришла жена Мария, с которой после игры хоккеист устроил памятную фотосессию.
Виктория Дайнеко показала, как выглядела в 16 лет, и рассказала, что в последнее время ей приходится активно отбиваться от недоброжелателей. «Пожалуй, всей хейтеры меркнут на фоне едких комментариев от жителей Якутии, которые оскорбились до глубины души из-за фразы "Моя фигура не имеет никакого отношения к Якутии, потому что моя родина Казахстан" в ответ на комментарий девушке, которая написала что у меня Якутская фигура. В целом ответ был очевиден ибо не смотря на мое детство там, якутских корней у меня нет, как и у многих моих друзей, с которыми я там выросла. Да, я как и вся моя семья, родилась в Казахстане и там до сих пор живет большая часть моих родственников. Наш поселок в нашей семье всегда называли домом, где бы мы ни жили.
Только тот факт, что я росла в Якутии и очень благодарна моим педагогам в лицее, моим друзьям и педагогам из дома культуры, который был моим вторым домом, почему-то все забыли, точнее он не интересен. Ведь людям нужен только повод ненавидеть и насмехаться? и из тысячи хороших слов они вырвут что-то одно и будут это мусолить почти 10 лет. Все что вам нужно знать о злопамятности.
Это после того, как я ответила ночью на вопрос о концертах в Якутске, сегодня опять читаю тонну г... в свой адрес на тему того, что "Виктория Дайнеко отказалась от Якутии". Очень много драмы. Не надо так, ребята. Лучше смотрите фотки мои из Мирного. Там мне 16 лет», — написала раздосадованная певица.
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин отметили годовщину венчания и показали забавное семейное фото.
Анастасия Тарасова опубликовала фото милых дочек и рассказала, что они помогают ей, даже когда не надо.
Гостем «Вечернего Урганта» Стал Сергей Пенкин. Иван Ургант сделал традиционное фото со знаменитостью, а после опубликовал ее в блоге.
Фото и видео: Instagram