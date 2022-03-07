7 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кэти Перри показала аппетитную фигуру в облегающем платье нежно-сиреневого цвета. Волосы певица собрала в низкий хвост, а в макияже сделала акцент на губы.

Ксения Бородина опубликовала фото из отпуска. Она показала, как резвятся ее дети на пляже. В кадре они весело прыгают и улыбаются. Под постом телеведущая написала несколько слов о предстоящем празднике: «8 марта — один из самых любимых праздников с детства. Потому в этот день я родилась. Это день весны, любви, радости, ощущение скорого лета, тепла и просто счастья. Повсюду цветы, улыбки, красивые женщины, так было всегда… И сразу совсем другое настроение, чувствуешь как расправляются крылья и хочется жить».

Галина Боб весело проводит время дома. На видео она играет со своим старшим сыном Львом. Галина объяснила, что это специальное развивающее упражнение для детей, и, как оказалось, выполнить его было не так то просто. «На первый взгляд легко, а на деле опять пришлось потренироваться. Да еще мне пришло в голову ускорять это упражнение. Но зато, когда первый раз получилось у Левы в ускоренном ритме, он не мог сдержать радости. Если не видеть его в тот момент, а только слышать, то ощущение, что он на американских горках катался. А ведь это всего лишь упражнение на концентрацию внимания, чувство ритма», — написала звезда сериала «Деффчонки».