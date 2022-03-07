7 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ katyperry
Кэти Перри показала аппетитную фигуру в облегающем платье нежно-сиреневого цвета. Волосы певица собрала в низкий хвост, а в макияже сделала акцент на губы.
Ксения Бородина опубликовала фото из отпуска. Она показала, как резвятся ее дети на пляже. В кадре они весело прыгают и улыбаются. Под постом телеведущая написала несколько слов о предстоящем празднике: «8 марта — один из самых любимых праздников с детства. Потому в этот день я родилась. Это день весны, любви, радости, ощущение скорого лета, тепла и просто счастья. Повсюду цветы, улыбки, красивые женщины, так было всегда… И сразу совсем другое настроение, чувствуешь как расправляются крылья и хочется жить».
Галина Боб весело проводит время дома. На видео она играет со своим старшим сыном Львом. Галина объяснила, что это специальное развивающее упражнение для детей, и, как оказалось, выполнить его было не так то просто. «На первый взгляд легко, а на деле опять пришлось потренироваться. Да еще мне пришло в голову ускорять это упражнение. Но зато, когда первый раз получилось у Левы в ускоренном ритме, он не мог сдержать радости. Если не видеть его в тот момент, а только слышать, то ощущение, что он на американских горках катался. А ведь это всего лишь упражнение на концентрацию внимания, чувство ритма», — написала звезда сериала «Деффчонки».
Кристина Асмус опубликовала фото в образе total black. Под публикацией девушка рассказала, как прямо в кадре позвонила маме с незнакомого номера и от лица своей героини спросила: «Что со мной не так?» Женщина не поняла, что все это происходит на съемочной площадке, и разволновалась. Позже Кристина перезвонила маме и все объяснила.
Анфиса Чехова предстала перед поклонниками в летнем образе. Под фотографией она порассуждала на тему того, какой путь у каждого человека. «Кто-то рожден бороться, а кто-то находить гармонию во всем. Кто-то должен больше времени проводить в одиночестве и изучать себя, кто-то строить коммуникации с другими. Одни рождены быть решительными и жесткими, другие понимающими и чуткими. Кто-то рожден разрушать, а кто-то строить. Мы пришли на эту Землю для получения разного опыта и решения разных задач», — пояснила Анфиса.
Ольга Бузова в своем Instagram-аккаунте устроила битву образов. Она призвала подписчиков проголосовать за лучший наряд на шоу «Звезды в Африке», съемки которого проходят в Лимпопо.
Снимками с детьми сегодня поделились Екатерина Гордон и Хлои Кардашьян. Последняя опубликовала целую серию фотографий с дочерью. Малышка Тру уверенно позировала для мамы в клетчатом пальто и очаровательном сарафане.
Прохор Шаляпин наслаждается отпуском в Сочи. В этот раз он выбрал для себя формат расслабленного отдыха с оздоравливающими процедурами. Он подчеркнул, что выбрал особенную детокс-программу, которая направлена на омоложение и очищение организма.
Супермодель Белла Хадид примерила стильный образ с рваными джинсами, массивными ботинками и темными очками.
Наталья Фриске рассказала в сториз, что провела весь день в торговом центре. Будущая мама закупилась вещами для малютки и показала обновки фолловерам. «Я взяла вещи на вырост, потому что мне врачи сказали, что она у меня девушка крупная. Вся в мать», — пошутила Наталья.
Стас Костюшкин озадачен выбором подарка для супруги. «Когда живешь с любимой 16 лет , Восьмое Марта превращается в увлекательный квест, что подарить? Идейка есть, теперь главное, чтобы магазин работал», — иронизирует артист.
Фото и видео: Instagram