7-летний мальчик растрогал до слез Сеть поздравлением мамы с днем свадьбы

Не зря говорят, что дети — самые искренние и чистые существа на свете. Они без труда одним словом или действием могут растопить лед в сердцах людей, чем никогда не думают пользоваться в корыстных целях — лишь остаются самими собой. Совсем как 7-летний мальчик по имени Энтони, который просто и незамысловато поздравил маму с днем свадьбы.

В Шотландии поженились 34-летние Стейси и Роберт, нашедшие друг в друге счастье. Вопреки распространенном мнению о мужчинах, Робу уже имеющийся ребенок вовсе не помешал — он всем сердцем полюбил маленького Энтони. К слову, все взаимно — мальчик растрогал не только всех гостей свадьбы, но и пользователей Сети своей поздравительной речью в честь праздника.

«Спасибо моей прекрасной маме за то, что она является моим самым лучшим другом. Не могу отблагодарить ее за все, что она для меня делает. И тебе спасибо, Роберт, что ты пришел в нашу жизнь: ты принес много любви, смеха и пива в дом! Мама и ее подружки невесты выглядят восхитительно, Раб и его лучшие друзья тоже сегодня очень красивые… в особенности я», — сыпал шутками Энтони. — «Не могу дождаться, чтобы начать нашу жизнь вместе. Думаю, мама и Роб идеально подходят друг другу, и я очень волнуюсь, ведь мы теперь одна большая счастливая семья! Я люблю вас обоих очень сильно».

Мальчик попросил всех встать и поднять бокалы за молодоженов и их прекрасную дальнейшую жизнь, однако шутить маленький озорник не перестал — в своей речи он ненароком упомянул, как Роб впервые устроил ночевку в их доме, и со смехом заметил, что первый сообщил бабушке новость об отношениях мамы.