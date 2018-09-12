logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

51-летний Венсан Кассель и 21-летняя Тина Кунаки появились на публике впервые после свадьбы

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Тина Кунаки и Венсан Кассель

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Венсан Кассель и Тина Кунаки вышли в свет впервые после свадьбы.

Известный французский актер Венсан Кассель и его избранница Тина Кунаки впервые появились на публике в новом статусе. Поводом стал 70-летний юбилей французского бренда Longchamp в Париже. Несмотря на разницу в возрасте в тридцать лет (мужчине 51, а его спутнице всего 21), эти двое выглядят вполне гармонично.

Бежевая куртка, светлые брюки и черное поло сделали актера визуально моложе. Кожаный черный плащ, черный топ, узкие джинсы и лодочки Christian Louboutin — модель выглядела элегантной и взрослой в своем образе.

Новоиспеченные супруги держались за руки и выглядели довольно серьезными, однако время от времени счастливые улыбки озаряли их лица.

Фото: eastnews, видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Оскорблять моего ребенка я не позволю»: Эвелина Бледанс оправдалась за избиение Елены Лебедевой
Наталья Краско откровенно о скором разводе: «У меня больше нет сил»
Беременная пятым ребенком Мария Порошина развелась с Ильей Древновым после семнадцати лет брака
Красавец-жених и скромница-невеста: Лариса Гузеева поделилась фотографиями со свадьбы сына
«Больше не в силах терпеть»: молодая возлюбленная 64-летнего Серова обвинила его в рукоприкладстве
Уже на площадке: Лера Кудрявцева вышла из декрета через две недели после родов