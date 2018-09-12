51-летний Венсан Кассель и 21-летняя Тина Кунаки появились на публике впервые после свадьбы

Известный французский актер Венсан Кассель и его избранница Тина Кунаки впервые появились на публике в новом статусе. Поводом стал 70-летний юбилей французского бренда Longchamp в Париже. Несмотря на разницу в возрасте в тридцать лет (мужчине 51, а его спутнице всего 21), эти двое выглядят вполне гармонично.

Бежевая куртка, светлые брюки и черное поло сделали актера визуально моложе. Кожаный черный плащ, черный топ, узкие джинсы и лодочки Christian Louboutin — модель выглядела элегантной и взрослой в своем образе.