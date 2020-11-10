5-летняя девочка умерла из-за врачей, не заметивших у нее проблемы со здоровьем

«Наша девочка умерла через 15 часов после того, как врачи диагностировали у нее коронавирус, но посчитали этот диагноз недостаточным для того, чтобы оставить нашу дочь в больнице и отправили нас домой», - передает слова родителей издание Daily Mail.

Мама девочки, Ластассия Уайт, рассказала, что у ее дочери никогда не было проблем со здоровьем и в этот раз, когда ребенок почувствовал себя неважно, женщина решила, что врачи помогут им справиться с проблемой. Но вышло иначе. Медики осмотрели девочку и уверили родителей, что COVID-19 практически не вызывает осложнений у детей, поэтому они могут ехать домой и ждать, пока ситуация стабилизируется. Но дома девочке стало хуже и через 15 часов после посещения больницы ее не стало.