5-летняя девочка умерла из-за врачей, не заметивших у нее проблемы со здоровьем
«Наша девочка умерла через 15 часов после того, как врачи диагностировали у нее коронавирус, но посчитали этот диагноз недостаточным для того, чтобы оставить нашу дочь в больнице и отправили нас домой», - передает слова родителей издание Daily Mail.
Мама девочки, Ластассия Уайт, рассказала, что у ее дочери никогда не было проблем со здоровьем и в этот раз, когда ребенок почувствовал себя неважно, женщина решила, что врачи помогут им справиться с проблемой. Но вышло иначе. Медики осмотрели девочку и уверили родителей, что COVID-19 практически не вызывает осложнений у детей, поэтому они могут ехать домой и ждать, пока ситуация стабилизируется. Но дома девочке стало хуже и через 15 часов после посещения больницы ее не стало.
По словам родителей, их малышка была не по годам развитой и постоянно напоминала папе с мамой, что нужно носить маску и внимательно относиться к своему здоровью в это непростое время. И Ластассия с мужем не понимают, почему им выпало такое испытание, ведь, по словам врачей, никакой угрозы не было и девочке вполне достаточно было домашнего ухода и заботы родных. Они надеются, что их история послужит кому-то примером, что не стоит пускать все на самотек и лучше лишний раз все перепроверить, прежде чем станет слишком поздно.
Фото: Pexels.com, Instagram
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