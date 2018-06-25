5-летний Саша Плющенко не отходил от очаровательной дочки Елены Перминовой на детской вечеринке

23 июня Елена Перминова собрала друзей и их детей на презентации собственной коллекции детской мебели в московском ТЦ «Времена года». Среди гостей была и давняя подруга Елены Яна Рудковская, которая пришла на мероприятие с младшим сыном Сашей.

Мальчик провел весь вечер с дочкой Перминовой — четырехлетней Ариной Лебедевой. Дети играли в догонялки, угощали друг друга сладкой ватой и участвовали в разнообразных мастер-классах, квестах и танцевальном флешмобе.