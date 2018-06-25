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5-летний Саша Плющенко не отходил от очаровательной дочки Елены Перминовой на детской вечеринке

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Яна Рудковская с сыном

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На днях в Москве состоялась вечеринка-презентация новой коллекции детской мебели Moonsters, дизайн которой придумала светская львица и меценат Елена Перминова.

23 июня Елена Перминова собрала друзей и их детей на презентации собственной коллекции детской мебели в московском ТЦ «Времена года». Среди гостей была и давняя подруга Елены Яна Рудковская, которая пришла на мероприятие с младшим сыном Сашей.

Мальчик провел весь вечер с дочкой Перминовой — четырехлетней Ариной Лебедевой. Дети играли в догонялки, угощали друг друга сладкой ватой и участвовали в разнообразных мастер-классах, квестах и танцевальном флешмобе.

Также на празднике были замечены Милана Королева, Ксения Чилингарова, Алек Сирадекиан, Иван и Мария Парфеновы, Юлия Прудько и другие знаменитости.

Фото: пресс-служба

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