49-летнюю жительницу Британии затравили из-за имени

Без сомнения, 2020 год выдался тяжелым для всех, однако 49-летняя жительница Британии явно запомнит его надолго. COVID-19 действительно испортил ей жизнь, но не потому, что дама подцепила опасный вирус, а из-за креативности своих родителей, решивших когда-то дать дочери необычное имя - Корона Ньютон. По словам женщины, именно из-за креативности своих родных она на протяжении 49 лет слышит насмешки в свой адрес, однако в разгар пандемии к шуткам и сарказму добавилась еще и агрессия, передает издание ВВС. Окружающие относятся к ней весьма настороженно и считают своим долгом отпустить какую-нибудь колкость в ее адрес. Корона призналась, что даже по улице не может пройти без приключений, не говоря уже об открытии счета в банке или заказе столика в кафе. Но в последнее время высказывания окружающих стали жесще и вряд ли уже походят на безобидную шутку. «Люди называли меня "Гиннесс" и "Будвайзер". Иногда над этим можно посмеяться, но зачастую подобные шутки меня расстраивают, особенно когда они становятся агрессивным", — посетовала обладательница необычного имени.

Также она отметила, что ее дочери тоже досталось – учительница девочки настоятельно попросила не упоминать название вируса в классе, хотя ребенок всего лишь произнес имя родительницы.