48 часов музыки и танцы под дождем: под Нижним Новгородом прошел фестиваль Alfa Future People

В минувшие выходные, 16-18 августа, под Нижним Новгородом при поддержке Альфа-Банка прошел ежегодный фестиваль современной музыки Alfa Future People. Несмотря на лужи и капризную погоду, тысячи людей в дождевиках и резиновых сапогах устроили танцевальный марафон под зажигательную музыку различных жанров: хип-хоп, рэп, дип-хаус, техно, транс, электро. В этом году в поле под Нижним Новгородом была построена самая большая сцена в стране, состоящая полностью из LED-экранов, и, помимо нее, на фестивале впервые было задействовано еще 5 сцен: Bass, Techno, Live и новые Deep и Trance.

Среди хэдлайнеров AFP-2019 были один из самых востребованных диджеев мира Don Diablo, диджей из Нидерландов Ferry Corsten, Carnage, Dash Berlin, Knife Party, Apashe, Laidback Luke.