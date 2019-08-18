48 часов музыки и танцы под дождем: под Нижним Новгородом прошел фестиваль Alfa Future People

В минувшие выходные, 16-18 августа, под Нижним Новгородом при поддержке Альфа-Банка прошел ежегодный фестиваль современной музыки Alfa Future People. Несмотря на лужи и капризную погоду, тысячи людей в дождевиках и резиновых сапогах устроили танцевальный марафон под зажигательную музыку различных жанров: хип-хоп, рэп, дип-хаус, техно, транс, электро. В этом году в поле под Нижним Новгородом была построена самая большая сцена в стране, состоящая полностью из LED-экранов, и, помимо нее, на фестивале впервые было задействовано еще 5 сцен: Bass, Techno, Live и новые Deep и Trance.
Среди хэдлайнеров AFP-2019 были один из самых востребованных диджеев мира Don Diablo, диджей из Нидерландов Ferry Corsten, Carnage, Dash Berlin, Knife Party, Apashe, Laidback Luke.
Фото: Пресс-служба
Музыка звучала в режиме non-stop в течение 48 часов. Активность на фестивале Alfa Future People не ограничивалась одними танцами — гости мероприятия могли поиграть в волейбол, баскетбол, футбол и снукболл — бильярд, в который играют ногами. Мастер-классы по стрит-арту, уроки английского, квесты и лекции — любой мог найти занятие себе по душе. Кроме того, во время Alfa Future People — 2019 было заключено несколько браков.
Комфортабельная кемпинг-зона с горячими душами, бесплатным Wi-Fi и прочими удобствами, VIP-кемпинг с заранее установленными палатками и отели Нижнего Новгорода радушно приняли многочисленных гостей фестиваля.
Организаторы Alfa Future People со свойственным им масштабом решили вопрос с питанием — более 70 точек фудкорта с различными кухнями мира — от японской до вегетарианской. Для любителей стритфуда были установлены фудтраки, а также работали корнер с раками, пельменями гедза, стейками, разновидностями рамена и бесчисленным количеством видов бургеров.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: пресс-служба
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