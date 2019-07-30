46-летняя женщина перебрала всех мужчин на сайте знакомств, но так и не нашла свою любовь

46-летняя Энди Лью из Австралии до сих пор одна, хотя и честно пыталась это исправить. Сначала попытки узнать нового человека происходили в оффлайне, но особо ни к чему не привели, поэтому вскоре поиск партнера перетек в онлайн-режим — многочисленные приложения и сайты знакомств позволяют это делать без труда.

По словам Энди, сначала успех среди мужской аудитории был: «У меня сложились отношения с одним парнем, в которого я безумно влюбилась, но вскоре ему пришлось возвращаться в Швецию».

Отношения закончились едва начавшись. Остальные потенциальные возлюбленные просто становились хорошими друзьями, передает британское издание Daily Mail.