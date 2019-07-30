46-летняя женщина перебрала всех мужчин на сайте знакомств, но так и не нашла свою любовь

В век Интернета все сложнее найти себе партнера в реальном мире — многие знакомства происходят именно по Сети, а так называемые «родственные души» порой и вовсе живут на других континентах.
Фото: Instagram
46-летняя Энди Лью из Австралии до сих пор одна, хотя и честно пыталась это исправить. Сначала попытки узнать нового человека происходили в оффлайне, но особо ни к чему не привели, поэтому вскоре поиск партнера перетек в онлайн-режим — многочисленные приложения и сайты знакомств позволяют это делать без труда.
По словам Энди, сначала успех среди мужской аудитории был: «У меня сложились отношения с одним парнем, в которого я безумно влюбилась, но вскоре ему пришлось возвращаться в Швецию».
Отношения закончились едва начавшись. Остальные потенциальные возлюбленные просто становились хорошими друзьями, передает британское издание Daily Mail.
В процессе поиска Энди посмотрела практически всю Австралию от 20 до 40 и в итоге приложение для знакомств ей показало, что смотреть больше некого — она уже видела каждого мужчину, подходящего по параметрам. Так сложилось, что все взрослые люди в Мельбурне уже женаты, а молодые на то и молодые, что с 46-летней Энди вряд ли заведут продолжительные крепкие отношения. А именно это и ищет женщина, надеясь, что однажды любовь всей ее жизни найдется среди бесчисленного множества незнакомцев — теперь она меняет геолокацию на другие континенты, желая попытать счастье на расстоянии.
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Instagram
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