4 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/borodylia
Ксения Бородина отдыхает с дочками в Дубае, но отпуск, по ее словам, не удался: «Будьте разборчивы в том, что вы допускаете в свое пространство — духовно, физически, эмоционально и умственно. Завтра я возвращаюсь домой, отдохнуть не получилось, все мысли были в другом месте… Но приняла решение вернуться в инста, общаться тут с вами, давайте держаться вместе и поддерживать друг друга», — написала она после критики и хейта от подписчиков.
Закончился и отпуск у Бритни Спирс и ее жениха Сэма Асгари, которому исполнилось 28 лет. Именинник показал в блоге фото со счастливой Бритни, поблагодарил всех за поздравления и признался, что это был лучший день рождения, ведь рядом была его королева. А певица назвала его мужем и показала милое видео с черепашками, стремление которых выжить по пути к воде похоже и на жизнь человека.
Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили с днем рождения сына Бруклина. «С днем рождения, мой невероятный мальчик», — написал отец. «23 года назад моя жизнь изменилась навсегда. Я почувствовала такую любовь, какую невозможно описать словами. Бруклин, ты даже не можешь представить, как сильно мы тебя любим. С днем рождения, самый добрый и лучший», — поздравила мать.
Младшей дочери Светланы Антоновой и Александра Жигалкина исполнилось 10 месяцев: «Нашей булочке сегодня 10 месяцев! Будь счастлива и здорова, Аглая Александровна ! Наша Глаша, Гла-Гла, Глашулик любимый!» — написала актриса в блоге.
Александр Васильев поделился эмоциями через фото ночного Парижа. «Много-много лет, начиная с 1982 года, я живу в Париже. Волею судеб, по независящим от меня причинам, я и сейчас тут, у себя дома в 15-м квартале, там же и где расположено бюро моего Фонда. О моем настроении вы можете догадаться по этим фотографиям, которые я делал вчера, выйдя на прогулку по городу и в два музея — Коньяк-Же на восхитительную выставку Леопольда Буали и во вновь открытой после долгого ремонта, слегка подпорченный реновациями музей Карнавале», — написал историк моды в Instagram.
Павел Деревянко поделился с подписчиками нежным фото с семьей: «Мира и добра всем и каждому. Берегите друг друга!»
Алена Хмельницкая напомнила, что сегодня отмечается день борьбы с опасным заболеванием. «Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Это вирус, который является причиной рака шейки матки. РШМ — это единственное онкологическое заболевание, которого можно избежать! И сегодня женщины не должны от него страдать и умирать», — написала актриса и филантроп в блоге.
Бари Алибасов признался в любви Лидии Федосеевой-Шукшиной и опубликовал их фото весенней прогулки.
Юлия Снигирь похвасталась трогательным подарком, который для нее сделал сын Федор. «Сын сделал открытку. Сам. Дети все чувствуют, как ни старайся скрывать, что тебе больно и страшно. Всем добра и света», — подписала она публикацию.
Алексей Ягудин, опасаясь потерять подписчиков в Instagram, пригласил своих фанатов присоединиться к своему аккаунту в... «Одноклассниках».
Фото и видео: Instagram