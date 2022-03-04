4 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ксения Бородина отдыхает с дочками в Дубае, но отпуск, по ее словам, не удался: «Будьте разборчивы в том, что вы допускаете в свое пространство — духовно, физически, эмоционально и умственно. Завтра я возвращаюсь домой, отдохнуть не получилось, все мысли были в другом месте… Но приняла решение вернуться в инста, общаться тут с вами, давайте держаться вместе и поддерживать друг друга», — написала она после критики и хейта от подписчиков.

Закончился и отпуск у Бритни Спирс и ее жениха Сэма Асгари, которому исполнилось 28 лет. Именинник показал в блоге фото со счастливой Бритни, поблагодарил всех за поздравления и признался, что это был лучший день рождения, ведь рядом была его королева. А певица назвала его мужем и показала милое видео с черепашками, стремление которых выжить по пути к воде похоже и на жизнь человека.