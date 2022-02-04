4 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ингеборга Дапкунайте показала подписчикам фото со съемочной площадки. В одном кадре с актрисой оказалась блогер Настя Ивлеева. «Веселая встреча», — прокомментировала артистка.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыновьями Артемом и Иваном отдыхают на Мальдивах. Певица похвасталась ровным загаром и идеальной фигурой в бикини и показала, как отдыхают ее мальчишки.

Екатерина Вуличенко вспомнила, как попала в лучший театральный вуз, несмотря на картавость. «Меня взяли в театральный! Причем не куда-нибудь, а в Высшее театральное училище имени Щепкина, школу Малого театра, где картавых отродясь не было и вообще с дефектами речи страшно боролись! Я, не ожидавшая такого счастья, страшно обрадовалась, пообещала что исправлю букву "р" и… успокоилась. ⁣⁣Длилось это два года, до тех пор пока против меня совершенно справедливо не взбунтовалась кафедра сценической речи, задав резонный вопрос, какого черта в нашем институте столько времени учиться профнепригодная студентка? Меня спас художественный руководитель нашего курса Владимир Алексеевич Сафронов. В отрывке который я должна была играть на экзамене он заменил все слова с буквой "р" на синонимы. Придраться было не к чему, и меня не отчислили. Но после экзамена Владимир Алексеевич позвал меня и сказал: "Значит так, сейчас я тебя спас, но если за лето не исправишь букву "р", я лично тебя выгоню". Я наконец взяла себя в руки, и исправила эту ненавистную "ррр"», — рассказала она.

Кристина Асмус позволила подписчикам оказаться там, куда нога обывателя не ступает — на съемках фильма. Актриса показала, как весело у них проходит работа.