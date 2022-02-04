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4 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Настя Ивлеева и Ингеборга Дапкунайте

Фото: www.instagram.com/d.ingeborga

Ингеборга Дапкунайте показала подписчикам фото со съемочной площадки. В одном кадре с актрисой оказалась блогер Настя Ивлеева. «Веселая встреча», — прокомментировала артистка.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыновьями Артемом и Иваном отдыхают на Мальдивах. Певица похвасталась ровным загаром и идеальной фигурой в бикини и показала, как отдыхают ее мальчишки.

Екатерина Вуличенко вспомнила, как попала в лучший театральный вуз, несмотря на картавость. «Меня взяли в театральный! Причем не куда-нибудь, а в Высшее театральное училище имени Щепкина, школу Малого театра, где картавых отродясь не было и вообще с дефектами речи страшно боролись! Я, не ожидавшая такого счастья, страшно обрадовалась, пообещала что исправлю букву "р" и… успокоилась. ⁣⁣Длилось это два года, до тех пор пока против меня совершенно справедливо не взбунтовалась кафедра сценической речи, задав резонный вопрос, какого черта в нашем институте столько времени учиться профнепригодная студентка? Меня спас художественный руководитель нашего курса Владимир Алексеевич Сафронов. В отрывке который я должна была играть на экзамене он заменил все слова с буквой "р" на синонимы. Придраться было не к чему, и меня не отчислили. Но после экзамена Владимир Алексеевич позвал меня и сказал: "Значит так, сейчас я тебя спас, но если за лето не исправишь букву "р", я лично тебя выгоню". Я наконец взяла себя в руки, и исправила эту ненавистную "ррр"», — рассказала она.

Кристина Асмус позволила подписчикам оказаться там, куда нога обывателя не ступает — на съемках фильма. Актриса показала, как весело у них проходит работа.

Юлия Костюшкина призналась, что не может осознать того, как быстро растут ее сыновья. «Я смотрю на сына и не понимаю сама: как? когда? зачем так быстро? Эта трансформация случилась так резко, за последний год, что я нахожусь в растерянности и некотором раздрае...» — поделилась она в блоге.

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Саша Савельева уверена, что родители должны хотя бы иногда проводить время вдвоем, без детей. «Родители должны проводить 24 часа в неделю без детей. Чтобы посвятить время друг другу и отношениям. Нам всем часто необходимо свободное время на себя. А если у вас большая семья, это время — дефицит. Так же страдают и отношения, когда двое превращаются в трое или четверо или пятеро… И совершенно забывают о том, что они не только любящие родители, а еще и муж и жена. А ведь отношения требуют работы над собой и собственно над отношениями. Подурачиться, сходить в кино, в парк или сорваться куда-то на день. Мы с Кириллом, признаюсь честно, давно не выбирались никуда вдвоем. Я уже не говорю о целом дне или сутках, но, считаю, каждые отношения в этом нуждаются», — порассуждала она в блоге.

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Екатерина Одинцова побывала в гостях у Марины и Валентина Юдашкиных и рассказала, как приятно бывать в их шикарном и уютном доме.

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Татьяна Навка сделала несколько в селфи в домашнем спортзале, опубликовала их в Instagram: «Не отстаем от олимпийцев!» — написала прославленная фигуристка.

Фото и видео: Instagram

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