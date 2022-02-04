4 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/d.ingeborga
Ингеборга Дапкунайте показала подписчикам фото со съемочной площадки. В одном кадре с актрисой оказалась блогер Настя Ивлеева. «Веселая встреча», — прокомментировала артистка.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыновьями Артемом и Иваном отдыхают на Мальдивах. Певица похвасталась ровным загаром и идеальной фигурой в бикини и показала, как отдыхают ее мальчишки.
Екатерина Вуличенко вспомнила, как попала в лучший театральный вуз, несмотря на картавость. «Меня взяли в театральный! Причем не куда-нибудь, а в Высшее театральное училище имени Щепкина, школу Малого театра, где картавых отродясь не было и вообще с дефектами речи страшно боролись! Я, не ожидавшая такого счастья, страшно обрадовалась, пообещала что исправлю букву "р" и… успокоилась. Длилось это два года, до тех пор пока против меня совершенно справедливо не взбунтовалась кафедра сценической речи, задав резонный вопрос, какого черта в нашем институте столько времени учиться профнепригодная студентка? Меня спас художественный руководитель нашего курса Владимир Алексеевич Сафронов. В отрывке который я должна была играть на экзамене он заменил все слова с буквой "р" на синонимы. Придраться было не к чему, и меня не отчислили. Но после экзамена Владимир Алексеевич позвал меня и сказал: "Значит так, сейчас я тебя спас, но если за лето не исправишь букву "р", я лично тебя выгоню". Я наконец взяла себя в руки, и исправила эту ненавистную "ррр"», — рассказала она.
Кристина Асмус позволила подписчикам оказаться там, куда нога обывателя не ступает — на съемках фильма. Актриса показала, как весело у них проходит работа.
Юлия Костюшкина призналась, что не может осознать того, как быстро растут ее сыновья. «Я смотрю на сына и не понимаю сама: как? когда? зачем так быстро? Эта трансформация случилась так резко, за последний год, что я нахожусь в растерянности и некотором раздрае...» — поделилась она в блоге.
Анна Банщикова поздравила маму с днем рождения и показала нежное фото с ней и дочкой.
Саша Савельева уверена, что родители должны хотя бы иногда проводить время вдвоем, без детей. «Родители должны проводить 24 часа в неделю без детей. Чтобы посвятить время друг другу и отношениям. Нам всем часто необходимо свободное время на себя. А если у вас большая семья, это время — дефицит. Так же страдают и отношения, когда двое превращаются в трое или четверо или пятеро… И совершенно забывают о том, что они не только любящие родители, а еще и муж и жена. А ведь отношения требуют работы над собой и собственно над отношениями. Подурачиться, сходить в кино, в парк или сорваться куда-то на день. Мы с Кириллом, признаюсь честно, давно не выбирались никуда вдвоем. Я уже не говорю о целом дне или сутках, но, считаю, каждые отношения в этом нуждаются», — порассуждала она в блоге.
Мария Аронова рассказала, какое впечатление произвел на ее внучку спектакль с участием бабушки: «Моя внучка Тоня была у нас на спектакле "Мертвые души". В антракте пришла вся заплаканная, т. к. очень испугалась за меня (когда Чичиков оказался в тюрьме). Сказала, что в тюрьме моей бабе Мане будет плохо, грустно, холодно и вообще там не кормят! А после спектакля не побоялась и вышла на сцену театра и подарила своим папочке и бабушке по букету цветов. И под конец оценила масштабы декораций и костюмов нашего любимого спектакля».
Екатерина Одинцова побывала в гостях у Марины и Валентина Юдашкиных и рассказала, как приятно бывать в их шикарном и уютном доме.
Вадим Такменев показал своих милейших питомцев, а Анастасия Волочкова — подросшего кота Ричи.
Татьяна Навка сделала несколько в селфи в домашнем спортзале, опубликовала их в Instagram: «Не отстаем от олимпийцев!» — написала прославленная фигуристка.
Фото и видео: Instagram