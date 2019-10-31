31-летняя женщина-кошка, которая карабкается по деревьям, пьет из миски и носит ошейник, нашла хозяина

Все свое детство Кэт считала себя «другой». Она всегда не просто любила кошек, но и ощущала себя одной из них. В средней школе она даже стала ежедневно носить кошачьи ушки. А вот хвост, ошейник и прочие атрибуты ее сегодняшний жизни появились гораздо позже. Кэт вспоминает, что в школе ей часто устраивали травлю за ее ушки, поэтому долгое время девушка скрывала свои наклонности, хотя это и было не просто. Окончательно принять свою кошачью личность и совершить каминг аут Кэт решилась после того, как устроилась на работу в Cat Girl Manor - клуб-поместье в Колорадо-Спрингс, славящийся своими ролевыми играми «люди-животные» и различными БДСМ мероприятиями. Кэт поняла, что не одинока в своей самоидентификации, и стала чувствовать себя намного комфортнее в своем теле.

Девушка признается, что близкие и некоторые друзья приняли в штыки ее решение стать кошкой и не хотят ничего знать о ее анималистической сущности.

«Это сложно, но теперь я буду собой, и неважно, принимают ли люди мой образ жизни ли нет...Я всегда ощущала себя кошкой, когда я включаю режим «котенка», я абсолютно счастлива, это мой мир», - поделилась Кэт с порталом Daily mail. Девушка признается, что если раньше ей приходилось притворятся, что она такая же как все, а совсем не кошка, то теперь она может делать все, что ей вздумается, и выражать себя так, как она это чувствует.

Около года назад на выставке для любителей комиксов, анимэ, манга и косплея Кэт встретила своего бойфренда, 52-летнего авиационного инженера Робрехта Берга. По совместительству мужчина является художником и устроителем ежегодных косплей ивентов.

Кэт и Робрехт признаются, что по-настоящему любят друг друга, несмотря на постоянные осуждения общественности, с которыми им приходится сталкиваться из-за 20-летней разницы в возрасте и пристрастию к ролевым играм.

Робрехт, который и сам любитель попраказничать, рассказал Daily Mail, что не был ни капли шокирован кошачьими наклонностями своей девушки и всегда старается поддерживать ее выбор и образ жизни.

Кэт с энтузиазмом вжилась в личность послушной киски, которая считает Роба своим добрым хозяином. «Теперь я могу лазать по деревьям, пить из миски, носить ошейник. Если мне хочется надеть кошачьи ушки, я это делаю. Мне больше никто не говорит, что я должна стать «нормальной», я просто могу быть собой».