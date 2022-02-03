3 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/katerinashpitsa
Катерина Шпица рассказала о съемках в новом фильме, которые приходится совмещать с учебой. Работать приходится в ночную смену. Очередной съемочный день актрисы завершился в 8 утра. Катерина показала антуражное фото с площадки.
Яна Поплавская с мужем заболели. Актриса подозревает, что омикроном. «Пока мы болеем, наша Никоша заскучала. Хозяева невеселые, неигривые, гуляют мало. Поэтому развлекаем ее советскими мультиками. Не "Губка Боб" какой-нибудь, а "Волк и теленок"! Зашло на ура! Начинаем выздоравливать, муж завтра идет закрывать больничный. По всем признакам это был "омикрон". Болели не страшно, но неприятно. Еще пару дней и устроим Никоше большую собачью прогулку! Не все же мультики смотреть», — поделилась она в блоге.
Юлия Липницкая, воспитывающая полуторагодовалую дочь Каталину, показала в Сети, как малышка похожа на мать. Фигуристка сравнила два фото — себя в детстве и дочь.
3 февраля 30-летие отметила жена Ивана Янковского, актриса Диана Пожарская. В четь юбилея она показала подписчикам, как выглядела в детстве.
Сегодня же Вере Брежневой исполнилось 40 лет. «Все, кто знают Веру, восхищены ее трудолюбием и работоспособностью, умением вдохновлять и поддерживать окружающих. А самое главное, знают, какое у нее большое и любящее сердце», — появилось сообщение на странице Константина Меладзе.
Телеведущая Елена Николаева, совсем недавно ставшая мамой, не может нарадоваться родительским будням: «Александер — любовь наша. Вот оно — совместное производство: когда спит, похож исключительно на папу, когда открывает глаза — ну, мама же!».
Усиленно худеющий для съемок нового клипа Стас Костюшкин похвастался накачанным прессом. Фото он сделал во время уборки снега во дворе.
Марина и Олег Газмановы побывали в Большом театре на «Анне Карениной» и показали, как величественно выглядит этот храм культуры.
Лиза Арзмасаова рассказала, что Илья Авербух будет вести прямые трансляции соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде. «Ну что, ждем репортажей о соревнованиях наших фигуристов с Олимпиады от Ильи. Все комментаторы и спортсмены в полной готовности, завтра открытие, и будем болеть за наших! Ну а мы с Львом Ильичом еще и ждать возвращения дорогого нашего человека домой», — поделилась она.
Влад и Андрей Соколовские устроили зажигательные танцы в трио с беременной Линой Сурковой. Отец и сын Соколовские часто выкладывают ролики со своими хореографическими чудачествами.
Прохор Шаляпин рассказал, каких животных он любит больше. «Собаки или кошки? Я вот "собачник" с самого детства. Мне кажется, что это самые искренние, самые любящие и самые преданные животные на всей планете. Это Друзья с большой буквы, которые все понимают и которые любят человека не за что-то, а просто потому что любят. А кошки?!.. Кошки, конечно, прекрасны, несравненны, обаятельны, но при этом капризны и эгоистичны. Кошки гуляют сами по себе и уверены, что это мы, люди, живем у них в доме, а не они у нас, и что люди им служат, а не они людям. И, если собака может месяцами ждать своего хозяина, то кошка легко найдет замену», — порассуждал артист.
Максим Лагашкин показал поклонникам фото с партнершей по фильму «Непослушник» Аглаей Тарасовой. Подобные кадры, показывающие изнанку актерской работы, всегда вызывают интерес у публики.
Спортсменка Мария Чаадаева, которая уже несколько лет живет в Испании наконец-то сдала на водительские права. Даже при своих ограниченных возможностях здоровья она искусно водит автомобиль. В России она села за руль в 18 лет, но в Европе нужно получать местное разрешение на вождение. Этой радостью она и поделилась с подписчиками.
Фото и видео: Instagram