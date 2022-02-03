3 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Катерина Шпица рассказала о съемках в новом фильме, которые приходится совмещать с учебой. Работать приходится в ночную смену. Очередной съемочный день актрисы завершился в 8 утра. Катерина показала антуражное фото с площадки.

Яна Поплавская с мужем заболели. Актриса подозревает, что омикроном. «Пока мы болеем, наша Никоша заскучала. Хозяева невеселые, неигривые, гуляют мало. Поэтому развлекаем ее советскими мультиками. Не "Губка Боб" какой-нибудь, а "Волк и теленок"! Зашло на ура! Начинаем выздоравливать, муж завтра идет закрывать больничный. По всем признакам это был "омикрон". Болели не страшно, но неприятно. Еще пару дней и устроим Никоше большую собачью прогулку! Не все же мультики смотреть», — поделилась она в блоге.