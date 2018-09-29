29-летний Саша Петров продемонстрировал поэтический дар на закрытой вечеринке Дома Талантов

В эту пятницу, 28 сентября, состоялась третья по счету вечеринка Дома Талантов. В закрытом pop-up клубе были замечены Ирина Елизарова, Юлия Шарапова, Инна Федосеева и Илья Лобанов, Алеся Градова, Петр Жуков, Софи Елисеева, Снежана Самохина и другие известные личности.

Главным героем вечера стал один из секс-символов нашего времени, актер Саша Петров. Многие из присутствующих впервые увидели 29-летнего артиста театра и кино в амплуа поэта. В камерной атмосфере заведения он прочел свои стихи в необычном формате поэтического эксперимента под аккомпанемент группы Ocean Jet, известной сочетанием проникновенного вокала и неожиданных, интересных аранжировок.