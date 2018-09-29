29-летний Саша Петров продемонстрировал поэтический дар на закрытой вечеринке Дома Талантов

В эту пятницу, 28 сентября, состоялась третья по счету вечеринка Дома Талантов. В закрытом pop-up клубе были замечены Ирина Елизарова, Юлия Шарапова, Инна Федосеева и Илья Лобанов, Алеся Градова, Петр Жуков, Софи Елисеева, Снежана Самохина и другие известные личности.
Главным героем вечера стал один из секс-символов нашего времени, актер Саша Петров. Многие из присутствующих впервые увидели 29-летнего артиста театра и кино в амплуа поэта. В камерной атмосфере заведения он прочел свои стихи в необычном формате поэтического эксперимента под аккомпанемент группы Ocean Jet, известной сочетанием проникновенного вокала и неожиданных, интересных аранжировок.
Во время своего поэтического перформанса Саша приглашал на сцену гостей, которые читали свои стихи.
Выступление певицы MANIZHA с композициями из дебютного альбома певицы «Manuscript» и альбома ЯIAM стало отличным завершением вечера. Используя разные подходы и медиа для своего творческого высказывания, артистка создала совершенно новый жанр музыкальных видео-коллажей.
Фото: архивы пресс-служб