27 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/elenapegas
Елена Летучая путешествует по Индии и рассказывает подписчикам о достопримечательностях. «Ришикеш расположен на правом берегу реки Ганг и является одним из самых важных городов на паломническом маршруте. Священные воды реки Ганг начинают свой бег в горах недалеко от города, протекая по густым холмистым лесам через весь регион. Любого могут заворожить удивительные красоты нетронутой природы здешних мест. Существует поверье, что медитация в этом месте позволяет обрести вечное блаженство. Если верить легенде, то город Ришикеш назван в честь мудреца Raibhya Rishi. Он пришел на эту землю в поисках успокоения и просветления и, проведя многие часы в медитациях, заслужил милость богов, которые назвали город его именем», — написала она в блоге.
Ольга Бузова улетела в Африку на съемки продолжения популярного шоу, где она была ведущей. Instagram телеведущей-блогера-певицы заполнен снимками из жаркой страны. В очередной публикации она показала, как, по местным поверьям, нужно правильно загадывать желание, чтобы оно непременно сбылось.
Певица Жасмин устроила дефиле по центру зимней Москвы. Фотографу она позировала в ярком костюме, не испугалась морозов.
Антонина Паперная похвасталась стальным прессом. После рождения двоих детей избранница Владимира Яглыча постоянно занимается спортом для поддержания идеальной фигуры.
Рената Литвинова показала, какой ее видит в домашней обстановке дочь Ульяна.
Марина Юдашкина поздравила своего знаменитого супруга с 33-летней годовщиной свадьбы. «Валечка! Пусть, как сочная клубника, будет сладким наш союз. 33 уже прожили, сохранив всю прочность уз. Жить нам дружно и достойно! Внуков славных воспитать! Люблю тебя, мой дорогой!» — подписала она фото с супругом.
Лера Кудрявцева рассказала подписчикам свой необычный сон. Телеведущей приснилось, что ее взяли в группу «ВИА Гра». «Давно кошмары не снились», — призналась она.
Анастасия Самбурская, недавно улетевшая отдыхать на берег океана, написала, что в аэропорту подхватила «омикрон». Она рассказала о своем самочувствии и как протекала болезнь. «Отделалась легким испугом в этот раз. После моего первого ковида, перенесенного в 2020 году, до сих пор огребаю побочку. Берегите себя по возможности», — поделилась она в Instagram.
Мастер провокаций Ксения Собчак в день борьбы с эйджизмом опубликовала на своей странице смелое фото, снятое во время ее путешествия по Патагонии.
Татьяна Тотьмянина внезапно из Дубая переместилась в Париж и опубликовала фото с Эйфелевой башней.
Лиза Арзамасова продолжает путешествие с мужем в ОАЭ. «Глубокомыслие в отпуске. Пока меня совершенно не хватает на серьезные публикации, хотя вопросов накопилось много. С начала года уже столько произошло разных событий, что пока я "проветриваю голову" и погружаюсь в состояние мультяшного персонажа», — написала молодая мать.
Светлана Пермякова рассказала, что уже начала готовиться к своему грядущему 50-летию. «Время бежит неумолимо, но есть еще порох в пороховницах», — написала актриса в блоге.
Фото и видео: Instagram