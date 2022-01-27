27 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Елена Летучая путешествует по Индии и рассказывает подписчикам о достопримечательностях. «Ришикеш расположен на правом берегу реки Ганг и является одним из самых важных городов на паломническом маршруте. Священные воды реки Ганг начинают свой бег в горах недалеко от города, протекая по густым холмистым лесам через весь регион. Любого могут заворожить удивительные красоты нетронутой природы здешних мест. Существует поверье, что медитация в этом месте позволяет обрести вечное блаженство. Если верить легенде, то город Ришикеш назван в честь мудреца Raibhya Rishi. Он пришел на эту землю в поисках успокоения и просветления и, проведя многие часы в медитациях, заслужил милость богов, которые назвали город его именем», — написала она в блоге.

Ольга Бузова улетела в Африку на съемки продолжения популярного шоу, где она была ведущей. Instagram телеведущей-блогера-певицы заполнен снимками из жаркой страны. В очередной публикации она показала, как, по местным поверьям, нужно правильно загадывать желание, чтобы оно непременно сбылось.