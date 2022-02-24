24 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Полина Максимова отлично проводит время в Нью-Йорке. Компанию ей составляет мама. Сегодня они гуляли возле Бруклинского моста и запечатлели этот момент. Судя по легкой одежде звезд, погода в Нью-Йорке не подвела.

Певица Слава поделилась видео с выступления. Она дала большой концерт в Перми. Собрался полный зал, и, судя по аплодисментам, зрители остались довольны.