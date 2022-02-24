24 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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Фото: instagram/ polinamax
Полина Максимова отлично проводит время в Нью-Йорке. Компанию ей составляет мама. Сегодня они гуляли возле Бруклинского моста и запечатлели этот момент. Судя по легкой одежде звезд, погода в Нью-Йорке не подвела.
Певица Слава поделилась видео с выступления. Она дала большой концерт в Перми. Собрался полный зал, и, судя по аплодисментам, зрители остались довольны.
Оксана Воеводина поделилась фотографией в строгом офисном образе. Под постом она ответила на популярные вопросы из ее директа. Например, она рассказала, что работает в сфере девелопмента и недвижимости, и объяснила, что входит в ее обязанности.
Влад Соколовский продемонстрировал образ в стиле total black. Он примерил модную шапку бини и кожаный бомбер.
Джиджи Хадид проводит свои дни в Милане. Она поделилась фото без макияжа. Надо отметить, что звезда отлично выглядит и без косметики. Чистая кожа красиво блестит на солнце, а здоровый румянец делает ее лицо милым и юным.
Елена Летучая выложила снимок с фотосессии в сексуальном образе. Кстати, звездной блондинке очень к лицу красная помада, которая красиво сочетается с ее голубыми глазами.
Дарья Донцова снова порадовала поклонников фотографией любимых питомцев. Писательница обожает своих животных и часто выкладывает видео и кадры с ними в личном блоге. На фото пес предстал в забавном наряде, что, конечно, вызвало умиление подписчиков.
Елена Николаева поделилась селфи, которое сделала во время съемок шоу, где она работает ведущей, а Галина Боб продемонстрировала лапочку-дочку.
Бритни Спирс улетела в отпуск и выложила забавное видео из самолета. Под публикацией она написала, что улетела бездельничать. Певица отметила, что счастлива наслаждаться моментом и благодарна за каждую приятную минуту предстоящего отдыха.
На видео звезда дурачится и корчит рожицы. Она переживает, что из-за слишком активной мимики у нее образуются морщины. Бритни подумывает об инъекциях ботокса.
Екатерина Волкова поделилась летней фотографией. В кадре она стоит спиной к камере, ее волосы и платье развеваются на ветру, а в руках актриса держит пышный букет ромашек.
Глафира Тарханова показала результат эксперимента с освещением. Она выложила серию фотографий, на которых ее лицо освещено с разных ракурсов разноцветными лампами. Выглядит очень необычно. В комментариях отметили, что актриса с каждым годом только хорошеет и возраст ей к лицу.
Фото и видео: instagram