22 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/rodder13
Родион Газманов повеселил подписчиков забавным фото, а заодно сделал выпад в сторону недобросовестных журналистов. «Не буду дожидаться, пока эта фотка будет опубликована в бульварной хронике с каким-нибудь очередным отчаянным заголовком типа "Газманов-младший наконец-то показал своего внебрачного сына". Разумеется, это не сын, а внук!» — написал он в Instagram.
Сергей Безруков показал, как в кино снимают опасные сцены. Актер доказал, что трюки выполняет сам, но с подстраховкой.
Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин отмечают шестую годовщину со дня свадьбы. Мужем и женой прославленные фигуристы стали в Красноярске.
Елизавета Арзамасова поздравила с днем рождения свою красавицу маму Юлию. «Мааам... С днем рождения! Думая, с какого эпитета начать, поняла, что любой эпитет, который напишу в этом посте, будет "недословом". Ничто не отобразит в полной мере Сути… Маааам… Я тебя люблю… В каждую букву слова "люблю" вкладываю по миллиону эпитетов и пожеланий… Я в восторге от везения быть рядом! Моя гордость, моя совесть, мой мотор, мое восхищение, мой пример, моя сила…», — трогательно написала актриса в Instagram.
Сегодня же день рождения отметила мама Наталии Орейро. Звезда «Дикого ангела» показала архивные фото со своим самым дорогим человеком.
Кристина Орбакайте, как оказалось, верит в магию чисел. «Сегодня 22.02.2022 — зеркальная дата! Волшебное сочетание. Сегодня можно изменить жизнь к лучшему. Все шансы на успех на вашей стороне!», — написала она в Сети.
Екатерина Вилкова нежно поздравила мужа Илью Любимова с днем рождения: «Объявляю #моду на #45летних С юбилеем, #самыйкрутоймужик #люблютебя», — замысловато написала она в Instagram.
Маргарита Мамун опубликовала нежное фото с мужем Александром Сухоруковым, который тоже отмечает день рождения. «22.02.2022. С твоим днем, любимый! Ты выбрал лучшую дату для своего рождения!» — подписала она снимок.
Арнольд Шварценеггер показал своих милых питомцев. Железный Арни живет на большом ранчо в окружении пушистых и хвостатых друзей.
Сегодня исполнился год со дня смерти актрисы Екатерины Градовой. Ее дочь Мария Миронова посвятила маме душераздирающие слова: «Мамочка... Прошел год... Осознание не пришло, наверное, и не придет уже никогда... Живем с ощущением, что ты где то рядом, просто уехала... И что непременно будет встреча...».
Год назад не стало и бабушки Юлии Проскуряковой: «Мне тебя очень не хватает… Моя любимая бабушка Шура… Год без тебя, без наших разговоров, без твоих теплых, мягких рук, без твоей улыбки. Звоню тебе иногда, знаю, что никто трубку не возьмет, и все равно звоню. Помню всегда и люблю», — написала певица.
Жена Дмитрия Хворостовского сегодня почтила его память. «Димочка... Король оперы с прекрасной душой. Ты всегда в моем сердце. Покойся с миром, ангел. Люблю тебя», — написала Флоранс Хворостовская в блоге.
Фото и видео: Instagram