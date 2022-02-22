22 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Родион Газманов повеселил подписчиков забавным фото, а заодно сделал выпад в сторону недобросовестных журналистов. «Не буду дожидаться, пока эта фотка будет опубликована в бульварной хронике с каким-нибудь очередным отчаянным заголовком типа "Газманов-младший наконец-то показал своего внебрачного сына". Разумеется, это не сын, а внук!» — написал он в Instagram.

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