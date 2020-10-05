20-летняя девушка пропала на курорте после свидания с бизнесменом на яхте
Фото: Instagram / @annakrusha
По словам родственницы, 20-летняя девушка пропала в Крыму 29 сентября. В этот день она отплыла на катере из бухты Круглой в обществе мужчины 30-40 лет. По предварительным данным, это был директор сети домов престарелых из Москвы, однако эта информация пока не подтверждена. Не исключено, что с ними был кто-то еще.
Как уточнила Крушинская, сестра перестала выходить на связь и до сих пор о ней ничего неизвестно. При этом в комментариях пользователи написали, что произошел шторм, и мужчина добрался до берега вплавь, «бросив спутницу». Также юзеры добавили, что по слухам он сначала дал показания, а потом от них отказался.
Крушинская подтвердила информацию, что действительно мужчина добрался до берега, а девушка - нет.
«Да, это та ситуация», - ответила она. Более подробных данных о пропаже студентки пока нет. Близкие девушки обратились в том числе в поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".
Фото: @annakrusha/ Instagram, @liliya_brrr/ Instagram
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