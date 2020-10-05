20-летняя девушка пропала на курорте после свидания с бизнесменом на яхте

Как уточнила Крушинская, сестра перестала выходить на связь и до сих пор о ней ничего неизвестно. При этом в комментариях пользователи написали, что произошел шторм, и мужчина добрался до берега вплавь, «бросив спутницу». Также юзеры добавили, что по слухам он сначала дал показания, а потом от них отказался.

Крушинская подтвердила информацию, что действительно мужчина добрался до берега, а девушка - нет.

«Да, это та ситуация», - ответила она. Более подробных данных о пропаже студентки пока нет. Близкие девушки обратились в том числе в поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".