2 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дмитрий Тарасов опубликовал фото в стильном образе. В кадре он позирует, облокотившись на стену. Под постом экс-футболист порассуждал на тему важности семьи в жизни человека. «Моя семья — моя опора», — отметил блогер.

Звездный юрист Екатерина Гордон показала фото с отдыха, на котором запечатлена с сыновьями. На снимке они смеются, сидя на пляже под пальмами.

Яна Рудковская показала фанатам забавное видео. Она запечатлела младшего сына Арсения, которой старательно разминается, как настоящий спортсмен перед тренировкой. «Самый молодой и перспективный спортсмен», — написала продюсер. Напомним, что малышу всего 1,5 года.