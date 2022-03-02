2 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ khloekardashian
Анастасия Волочкова вышла на прогулку со своим товарищем Михаилом Борисовским и его псом Рудольфом. На фото балерина держит питомца Михаила в руках.
Хлои Кардашьян похвасталась аппетитными формами. Она опубликовала фото, на котором предстала в коричневом латексном костюме на фоне старого автомобиля.
Дмитрий Тарасов опубликовал фото в стильном образе. В кадре он позирует, облокотившись на стену. Под постом экс-футболист порассуждал на тему важности семьи в жизни человека. «Моя семья — моя опора», — отметил блогер.
Звездный юрист Екатерина Гордон показала фото с отдыха, на котором запечатлена с сыновьями. На снимке они смеются, сидя на пляже под пальмами.
Яна Рудковская показала фанатам забавное видео. Она запечатлела младшего сына Арсения, которой старательно разминается, как настоящий спортсмен перед тренировкой. «Самый молодой и перспективный спортсмен», — написала продюсер. Напомним, что малышу всего 1,5 года.
Ксения Собчак показала милую поделку, которую ей вручил сын Платон. Мальчик порадовал маму самодельной открыткой с сердечками. Напомним, что телеведущая воспитывает 5-летнего сына от Максима Виторгана.
Теледива Айза Анохина опубликовала селфи, которое подписала многозначительной цитатой: «Ищите правду. Она сделает вас свободными».
Дуа Липа похвасталась новым нарядом. Певица примерила платье в пол в модном салатовом оттенке. Она дополнила образ бейсболкой, темными очками и яркой мини-сумкой.
Телеведущая Лариса Гузеева решила вспомнить молодость. Она опубликовала фото из юности. Подписчики восхитились красотой актрисы в комментариях: «Ну красавица», «Смотрю на вас и восхищаюсь», «Какая красивая».
Супермодель Белла Хадид приняла участие в показе Off Wite. Она опубликовала видео с мероприятия и выразила благодарность недавно ушедшему из жизни Вирджилу Абло.
Елена Николаева наслаждается материнством и прогулками с малышом. Напомним, что в декабре у журналистки и Игоря Вдовина родился сын Александр.
Николай Цискаридзе выразил свою печаль по поводу кончины популярного в Великобритании балетного критика Клемента Криспа. Танцор выразил под постом свое отношение к этому событию: «Первые очень восторженные слова обо мне в западной прессе написаны именно Климентом. И после он всегда следил за моими успехами, где бы я ни выступал. Всегда очень объективно и доброжелательно высказывал свое мнение. Мне выпала честь быть представленным мэтру. И мы всегда общались, если пересекались в какой-либо стране. Очень печально».
Фото и видео: Instagram