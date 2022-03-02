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2 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хлои Кардашьян

Фото: instagram/ khloekardashian

Анастасия Волочкова вышла на прогулку со своим товарищем Михаилом Борисовским и его псом Рудольфом. На фото балерина держит питомца Михаила в руках.

Хлои Кардашьян похвасталась аппетитными формами. Она опубликовала фото, на котором предстала в коричневом латексном костюме на фоне старого автомобиля.

Дмитрий Тарасов опубликовал фото в стильном образе. В кадре он позирует, облокотившись на стену. Под постом экс-футболист порассуждал на тему важности семьи в жизни человека. «Моя семья — моя опора», — отметил блогер.

Звездный юрист Екатерина Гордон показала фото с отдыха, на котором запечатлена с сыновьями. На снимке они смеются, сидя на пляже под пальмами.

Яна Рудковская показала фанатам забавное видео. Она запечатлела младшего сына Арсения, которой старательно разминается, как настоящий спортсмен перед тренировкой. «Самый молодой и перспективный спортсмен», — написала продюсер. Напомним, что малышу всего 1,5 года.

Ксения Собчак показала милую поделку, которую ей вручил сын Платон. Мальчик порадовал маму самодельной открыткой с сердечками. Напомним, что телеведущая воспитывает 5-летнего сына от Максима Виторгана.

Теледива Айза Анохина опубликовала селфи, которое подписала многозначительной цитатой: «Ищите правду. Она сделает вас свободными».

Дуа Липа похвасталась новым нарядом. Певица примерила платье в пол в модном салатовом оттенке. Она дополнила образ бейсболкой, темными очками и яркой мини-сумкой.

Телеведущая Лариса Гузеева решила вспомнить молодость. Она опубликовала фото из юности. Подписчики восхитились красотой актрисы в комментариях: «Ну красавица», «Смотрю на вас и восхищаюсь», «Какая красивая».

Супермодель Белла Хадид приняла участие в показе Off Wite. Она опубликовала видео с мероприятия и выразила благодарность недавно ушедшему из жизни Вирджилу Абло.

Елена Николаева наслаждается материнством и прогулками с малышом. Напомним, что в декабре у журналистки и Игоря Вдовина родился сын Александр.

Николай Цискаридзе выразил свою печаль по поводу кончины популярного в Великобритании балетного критика Клемента Криспа. Танцор выразил под постом свое отношение к этому событию: «Первые очень восторженные слова обо мне в западной прессе написаны именно Климентом. И после он всегда следил за моими успехами, где бы я ни выступал. Всегда очень объективно и доброжелательно высказывал свое мнение. Мне выпала честь быть представленным мэтру. И мы всегда общались, если пересекались в какой-либо стране. Очень печально».

Фото и видео: Instagram

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