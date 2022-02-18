18 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram

Дарья Повереннова поддержала российских фигуристок: «То, что вчера произошло на фигурном катании, — настоящая драма! Я хочу поддержать всех наших девочек! Они наша гордость! И я особенно переживаю за Камилу Валиеву. Только она знает, чего ей стоило продолжать бороться!.. Но сдаваться нельзя! Вопреки! Назло! Но не сдаваться! Бороться до конца! Я очень этого желаю!

Хочу поддержать Александру Трусову, первую фигуристку, которая выполнила пять четверных прыжков! И став серебряной призеркой Олимпийских игр, не смогла справиться с эмоциями и выпалила все, что было на душе! Хочу пожелать мудрости, чтобы справиться с обидой и покорять и дальше спортивные вершины!

И отдельные слова восхищения Ане Щербаковой, которая вышла и блестяще откатала свою программу! Браво! И это ваша заслуженная победа! Насладитесь ею сполна! Поздравляю!» — написала актриса в Instagram.

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