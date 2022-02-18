18 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/marchi25
Сыну Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц исполнился год. Счастливые родители нежно поздравили его с первым большим праздником: «Данилка! Родной мой. Сегодня тебе исполнился год! Ты веселый, открытый и наблюдательный мальчик! Пусть это в тебе останется на всю жизнь, а мы, твои родители, тебе поможем! Люблю», — написал в блоге Марк.
Максим Галкин показал «потайные» лестницы в своем семейном замке. Обычно в кадре оказывается шикарный холл имения или гостиная, в этот раз телеведущий позволил подписчикам увидеть новые места.
Татьяна Волосожар, показала, в какой красоте она и Максим Траньков отметили 5-летие дочери Анжелики.
Дочь Родиона Нахапетова и Веры Глаголевой актриса Анна Нахапетова, играющая в театре Виктюка, опубликовала в Instagram фото, где показала себя и коллегу в гриме. «Ждите, скоро», — заинтриговала она в подписи к снимку.
Известная модница, оперная дива Анна Нетребко, посвятила публикацию лифтолукам. Анна показала самые яркие свои образы последнего времени.
Анна Михалкова сменила цвет волос. «Знакомьтесь, Анна и ее новый цвет. Цвет волос персонажа Анны для фильма Анны Меликян "Чувства Анны" в исполнении Анны Михалковой», — поделилась актриса в Сети.
Максим Матвеев поделился с подписчиками забавным фото, на котором запечатлел себя во время домашнего приготовления сладостей. «Крекс, фекс, пекс… И вот он — кекс…» — подписал актер снимок.
Равшана Куркова призналась в любви Будапешту и показала прекрасные виды столицы Венгрии.
Дарья Повереннова поддержала российских фигуристок: «То, что вчера произошло на фигурном катании, — настоящая драма! Я хочу поддержать всех наших девочек! Они наша гордость! И я особенно переживаю за Камилу Валиеву. Только она знает, чего ей стоило продолжать бороться!.. Но сдаваться нельзя! Вопреки! Назло! Но не сдаваться! Бороться до конца! Я очень этого желаю!
Хочу поддержать Александру Трусову, первую фигуристку, которая выполнила пять четверных прыжков! И став серебряной призеркой Олимпийских игр, не смогла справиться с эмоциями и выпалила все, что было на душе! Хочу пожелать мудрости, чтобы справиться с обидой и покорять и дальше спортивные вершины!
И отдельные слова восхищения Ане Щербаковой, которая вышла и блестяще откатала свою программу! Браво! И это ваша заслуженная победа! Насладитесь ею сполна! Поздравляю!» — написала актриса в Instagram.
Полина Максимова показала, как, сидя в кресле стилиста в салоне красоты, не теряет времени даром и записывает смешные видео.
18 февраля исполнился год со дня смерти Андрея Мягкова. Его коллега, друг и партнерша по фильму «Служебный роман» посвятила ему трогательный пост: «Андрей Васильевич... Помним и любим...»
Тина Канделаки повторила образ Ким Кардашьян и предоставила фото на суд подписчиков. «Ким Кардашьян, Джулия Фокс или все-таки Тина Гивиевна?» — задала она вопрос.
Модель Мария Миногарова опубликовала несколько фото из детства, чтобы показать поклонникам, какой была 20 лет назад.
Фото и видео: Instagram