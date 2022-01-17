17 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Олег и Марина Газмановы отдыхают на Мальдивах. Оттуда музыкант опубликовал красивое фото с женой и посвятил ей трогательные строки: «И не надо говорить лишних слов. Для меня ты лучше всех на свете. Клятвы — это просто слова. А слова — это просто ветер».

17 января Игорю Николаеву исполнилось 62 года. Юлия Проскурякова нежно поздравила мужа с днем рождения: «С днем рождения, мой любимый человек! Ты самый чудесный, прекрасный, любящий и добрый! Любим. Твоя семья: мама, Юля, Вероника и я».

Присоединились к поздравлениям также Алла Пугачева, Игорь Гуляев и многие-многие звездные друзья композитора.