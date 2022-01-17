17 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/oleggazmanov
Олег и Марина Газмановы отдыхают на Мальдивах. Оттуда музыкант опубликовал красивое фото с женой и посвятил ей трогательные строки: «И не надо говорить лишних слов. Для меня ты лучше всех на свете. Клятвы — это просто слова. А слова — это просто ветер».
17 января Игорю Николаеву исполнилось 62 года. Юлия Проскурякова нежно поздравила мужа с днем рождения: «С днем рождения, мой любимый человек! Ты самый чудесный, прекрасный, любящий и добрый! Любим. Твоя семья: мама, Юля, Вероника и я».
Присоединились к поздравлениям также Алла Пугачева, Игорь Гуляев и многие-многие звездные друзья композитора.
Тимати увез сына и дочь в Колумбию. Там рэпер и бизнесмен отдыхает с детьми без их матерей. В Instagram Тимур Юнусов опубликовал красивое фото с Ратмиром и Алисой, подписав его: «Наследники».
Пелагея отдыхает на берегу океана с милашкой дочкой Таисией. В блоге певицы появилось забавное видео с малышкой.
Два дня назад Михаилу Земцову исполнилось 44 года. А сегодня, 17 января, Кристина Орбакайте отмечает 18-ю годовщину знакомства с мужем.
Юлианна Караулова наслаждается отдыхом в Куршевеле. В горы с ней отправился и ее маленький сын. на странице певицы появилось нежное фото с малышом. «На Земле у меня своя вселенная», — не сдерживает эмоций счастливая мать.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце вместе отдыхают с детьми в Дубае. Там они устроили семейный поход в давно знакомое место — Legoland. «Несколько лет назад мы были в этом же месте. Как быстро дети растут!» — показал актер для сравнения два снимка.
Дмитрий Колдун с супругой Викторией совместили 10-летнюю годовщину свадьбы с отдыхом в Эмиратах. «14 января 2012 года (а это 10 лет назад!) была создана наша семья! Удвоились и теперь большой компанией продолжаем покорять новые высоты!» — подписал певец семейное фото, сделанное под облаками.
Подразнила шикарным экзотическим видео с берега океана и Юлия Барановская. Она отдыхает на Мальдивах.
В теплых краях находятся и Елизавета Боярская с Максимом Матвеевым, но точное местопребывания не раскрывают. «Глазами @maximmatveev. Каждый раз, отдыхая, я говорю себе: "Как же хорошо, как необходимо давать себе возможность выдыхать", но каждый раз, возвращаясь, я снова пускаюсь в безостановочную гонку. Очень жду, когда проснутся мудрость, инстинкт самосохранения, да и лень, лень пусть тоже просыпается, нЕчего!» — написала актриса в блоге.
Пока многие ее коллеги греют косточки под палящим солнцем, Оксана Федорова наслаждается красотами зимнего Санкт-Петербурга.
Елена Темникова поделилась с подписчиками фотографией, где позирует со своим экзотическим питомцем в обнимку.
Андрей Мерзликин опубликовал снимок со съемочной площадки: фотограф застал его и Григория Сиятвинду в гриме.
Фото и видео: Instagram