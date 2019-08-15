15-летняя девушка зашла в соцсети через умный холодильник

Времена теперь такие, что без Интернета, социальных сетей и мессенджеров человек с трудом себя представляет. Если старшее поколение еще помнит всю радость реального мира, то современные подростки с ней знакомы в меньшей степени: все общение происходит виртуально, поэтому если человек в современном обществе лишается смартфона и любой электроники с выходом в Интернет, то он становится почти оторванным от мира.
15-летнюю Дороти наказала ее мама — девочка нечаянно устроила небольшой пожар во время приготовления еды, потому что отвлеклась на соцсети. Из пострадавших только мамины нервы, которая и забрала у дочери смартфон.
Дороти расстраивалась и переживала — об этом она писала в Твиттер. Первое ее сообщение пришло пользователям через Nintendo 3DS: «Ухожу навсегда, мама забрала мой телефон. Буду скучать по вам. Я плачу. До свидания».
Прощание вышло недолгим — следующее сообщение в популярной соцсети пришло от ее матери: «Я видела, что Дороти использует Twitter в своем Nintendo. Эта учетная запись будет закрыта».
Однако учетная запись осталась открыта, поэтому подросток вновь попытала счастье — на этот раз через Wii-U — и поблагодарила фолловеров за любовь и поддержку, однако вскоре мама обнаружила и этот твит, забрав у дочери последнюю возможность писать в Твиттер.
I do not know if this is going to tweet I am talking to my fridge what the heck my Mom confiscated all of my electronics again.— dorothy 🏹 (@thankunext327) August 8, 2019
Тогда отчаявшаяся Дороти прибегнула к неожиданному варианту: она решила использовать возможности умного холодильника с выходом в соцсети. У нее получилось.
«Не знаю, твитнется ли это, я же говорю с моим холодильником. Моя мама снова конфисковала всю мою электронику», — рассказала Дороти.
Как передает британское издание The Mirror, тысячи пользователей не остались равнодушными к стремящейся вернуться в Интернет девочке и без остановки писали ей теплые и добрые слова.
Внимание Дороти также уделили официальный аккаунт Твиттера и компания, которая разработала умный холодильник: они поддержали хэштег #FreeDorothy, призывающий к возвращению электронных устройств.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/depositphotos