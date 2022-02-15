15 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Савичева отметила 35-летие. Певица рассказала, что праздник удался. «Я безумно счастлива, что мой небольшой юбилей мы встретили вместе с моими родителями. Было настолько душевно и творчески, как и всегда в нашей семье. Вокруг была такая атмосфера… Передать вам не могу! Мы так зажигали, а как пели мои мама и папа! Просто звезды эстрады. Спасибо большое всем за поздравления, я прочитала все ваши комментарии. Спасибо за подарки, за цветы! Праздник удался на славу. А самое главное, что он прошел так, как я хотела — тепло и по-семейному», — написала она в блоге.

Максим Галкин повеселил поклонников забавным видео со своими детьми. Он снял, как Гарри и Лиза отправляются в школу: дочь вышагивает, словно манекенщица на подиуме, а сын тащит большие сумки за себя и за сестру.