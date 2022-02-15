15 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/yuliasavicheva
Юлия Савичева отметила 35-летие. Певица рассказала, что праздник удался. «Я безумно счастлива, что мой небольшой юбилей мы встретили вместе с моими родителями. Было настолько душевно и творчески, как и всегда в нашей семье. Вокруг была такая атмосфера… Передать вам не могу! Мы так зажигали, а как пели мои мама и папа! Просто звезды эстрады. Спасибо большое всем за поздравления, я прочитала все ваши комментарии. Спасибо за подарки, за цветы! Праздник удался на славу. А самое главное, что он прошел так, как я хотела — тепло и по-семейному», — написала она в блоге.
Максим Галкин повеселил поклонников забавным видео со своими детьми. Он снял, как Гарри и Лиза отправляются в школу: дочь вышагивает, словно манекенщица на подиуме, а сын тащит большие сумки за себя и за сестру.
Кристина Орбакайте сделала свой портрет на фоне живописной ночи и романтично подписала фото: «Загадай желанье самой синей полночью и никому его не назови…»
Мерьем Узерли отправилась отдыхать с семьей в Дубай. Звезда «Великолепного века» показала, как развлекается с дочками во время отпуска.
Звезда «Гарри Поттера» показал фото из семейного альбома. На снимке запечатлен белокурый мальчик, всемирная слава которого была еще впереди.
Дуэйн Скала Джонсон не только известный рестлер, телеведущий и актер, но и великолепный отец. Его Instagram, на который подписаны ни много ни мало 297 млн человек, полон трогательных фото с дочками-малышками.
Павел Прилучный продолжает показывать, как проходят съемки его нового фильма, где играет и Гарик Сукачев.
Агата Муцениеце отправилась в Санкт-Петербург. Там она устроила ночную прогулку и призналась, что заново влюбилась в этот город.
Елена Летучая путешествует с мужем Юрием Анашенковым по Антарктиде. Оттуда она публикует живописные фото с видами, которые вживую могут увидеть лишь единицы.
Оксана Воеводина, которая недавно переехала жить с сыном в Лондон, рассказала, что у Леона начались каникулы в детском саду. Она также призналась, что, взрослея, ее сын стал отказываться фотографироваться, проявляя мужской характер и отвечая на все предложения категоричным «нет».
Дарья Мельникова устроила дерзкую фотосессию в платье-комбинации и высоких сапогах. Актриса в свойственной ей манере подписала фото: «Открытка бывшему...»
Певица Жасмин улетела в Дагестан. Там на нее нахлынула волна воспоминаний, и артистка поделилась эмоциями с подписчиками: «Как грустно смотреть с балкона гостиницы на дом папы в Дербенте… Столько воспоминаний о нем, о том, как гордился нашими с братом фотографиями, которые у него стояли по всему дому… О том, какой вкусный инжир рос у него в саду и как папа угощал им всех моих знакомых, справедливо посмеиваясь, что такого больше нигде не попробуешь, только в Дербенте. Как в последний год он делал ремонт и с особенной любовью достраивал в доме комнату для меня… Теперь там пусто, но люди ведь живы, пока живут наши воспоминания…»
Фото и видео: Instagram