14 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/olgaorlova1311
14 февраля блоги знаменитостей заполнены признаниями в любви, нежными фото с сердечками, поцелуями и охапками цветов.
Ольга Орлова показала фото не с мужем, а с Валентином. Во время фотосессии певица надела фату.
В честь праздника Тина Канделаки и певица Жасмин опубликовали редкие фото с супругами. «Что такое любовь в художественном смысле этого слова? Это образ наших мечтаний о человеке, который практически никогда не дотягивает до живого образа. И чем сильнее жизненная сила созданного нами образа, тем дольше существуют в нашей жизни, как учащенное сердцебиение, бабочки в животе, появляющаяся на экране надпись "любимый" или просто сердечко со словом Love. <...> И даже, несмотря на все предупреждения, мы готовы броситься в омут Любви с головой, потому что, только любя, мы чувствуем жизнь по-настоящему <...>», — написала Тина Канделаки.
«Любимые мои, с праздником! Хоть многие и не признают этот день, я считаю, что в жизни всегда должно быть место празднику, подаркам и теплым словам, особенно когда речь идет о самых близких!️» — сделала публикацию Жасмин.
www.instagram.com/tina_kandelaki
www.instagram.com/jasmin
Счастливая Пелагея показала, как с праздником ее поздравила команда. А Ксения Бородина похвасталась огромным букетом от тайного поклонника. «Любовь — это самый мощный мотиватор, который двигает нас безвозмездно делиться всем ценным, что у нас и в нас есть», — подписала она фото.
Анна Михалкова поздравила маму Татьяну Михалкову с днем рождения. «Мама! Мамочка! Как же прекрасно, что ты родилась в день любви! Ты состоишь из нее! Никто из нас не умеет так любить, как это умеешь ты! Твоя любовь безусловная, не знающая границ, стихийная, греющая, обжигающая. Она благословение и одновременно испытание. Оставайся всегда такой: неповторимой и единственной! Ангелом-хранителем всей нашей большой семьи! С днем рождения!» — подписала она снимки с молодыми родителями.
А Татьяна Михалкова на своей странице в Сети показала фото из семейного альбома — с мамой и собой в младенчестве.
Певица Натали поделилась с подписчиками фото времен своей молодости, когда она только начала встречаться с будущим мужем, с которым счастлива много-много лет.
Валерия и Константин Ивлевы отмечают первую годовщину свадьбы. «Нашей ячейке общества сегодня год! Ситцевая свадьба. Так что день влюбленных для нас свой!» — написала Валерия.
Наталия Орейро выбилась из стройного ряда празднующих День всех влюбленных и показала красивые кадры фотосессии, которую устроила в живописных развалинах.
Мария Комиссарова в праздничный день рассказала историю знакомства с мужем Алексеем Чаадаевым. Впервые они встретились на спортивных сборах, когда девушке было всего 15 лет. Потом они расстались и встречались с другими людьми, но время спустя вновь встретились и больше не расставались.
Фото и видео: Instagram