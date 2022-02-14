14 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

14 февраля блоги знаменитостей заполнены признаниями в любви, нежными фото с сердечками, поцелуями и охапками цветов.

Ольга Орлова показала фото не с мужем, а с Валентином. Во время фотосессии певица надела фату.

В честь праздника Тина Канделаки и певица Жасмин опубликовали редкие фото с супругами. «Что такое любовь в художественном смысле этого слова? Это образ наших мечтаний о человеке, который практически никогда не дотягивает до живого образа. И чем сильнее жизненная сила созданного нами образа, тем дольше существуют в нашей жизни, как учащенное сердцебиение, бабочки в животе, появляющаяся на экране надпись "любимый" или просто сердечко со словом Love. <...> И даже, несмотря на все предупреждения, мы готовы броситься в омут Любви с головой, потому что, только любя, мы чувствуем жизнь по-настоящему <...>», — написала Тина Канделаки.

«Любимые мои, с праздником! Хоть многие и не признают этот день, я считаю, что в жизни всегда должно быть место празднику, подаркам и теплым словам, особенно когда речь идет о самых близких!️» — сделала публикацию Жасмин.