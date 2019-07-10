«110 евро за вход и кусочки хот-дога вместо закуски»: скупых молодоженов жестко раскритиковали в Сети

О свадебном торжестве мечтают практически все пары, решившие официально зарегистрировать свои отношения, но найти деньги на достойное мероприятие, которое запомнилось бы гостям надолго, бывает не так просто.

Так произошло и у этих влюбленных, которые пошли на совсем отчаянные меры. Они решили не искать средства на проведение торжества мечты и не пытались хотя бы перенести свадьбу на другое время, когда будет финансовая возможность. Будущие супруги захотели просто заработать на самих гостях.

В минимизацию доходов вошел обязательный взнос за посещение мероприятия: 110 евро (более 7 тысяч рублей) с одного человека только за вход. Если же приглашенные хотели посетить торжество вдвоем, как чаще всего и бывает на свадьбах, то им предстояло внести «в кассу» внушительные 220 евро — не считая подарка в честь праздника, конечно.

На закуски парочка тоже не расщедрилась — на праздничных столах удивленные гости нашли лишь сыр и виноград, а еще кусочки хот-догов. Брать их некоторым приходилось самостоятельно — приглашать официантов на торжество тоже показалось молодоженам весьма затратным делом.

«Единственное праздничное блюдо, которое, как утверждали жених и невеста, было лососем, выглядело настолько неаппетитно и подозрительно, что я не решилась попробовать. Спасением от этого кошмара был открытый бар, но из-за приема лекарств у меня все равно не получилось выпить», — пожаловалась одна из гостей британскому изданию The Sun. — «Если вы не Бейонсе, пожалуйста, не взимайте с людей плату за участие в вашей жуткой свадьбе, особенно если у вас протекает потолок, украшения обвалились и отсутствует хотя бы минимальный набор блюд». Пользователи Сети также раскритиковали скупость возлюбленных, отметив, что они бы просто не приехали на это сомнительное мероприятие.

А что по этому поводу думаете вы?