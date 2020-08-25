100 кошек и собак, подарки и развлечения: в Москве пройдет выставка-пристройка «Юна-Фест»
5 сентября «Юна» приглашает всех, кто уже готов к появлению питомца в своей жизни, на благотворительный фестиваль «Юна-Фест». Гости смогут познакомиться с пушистыми воспитанниками центра и задать доброе настроение наступающей осени. Вдохновившись атмосферой уходящего лета, выставка будет оформлена в стилистике подмосковной дачи. С детства знакомая терраса деревянного дома, корзинки с фруктами, с любовью закрученные на зиму банки с вареньем и соленьями и, конечно, уютно свернувшиеся в клубок наши четвероногие друзья!
Вас будут ждать более 100 чудесных кошек и собак, которые мечтают о настоящей семье. А если «та самая» встреча c питомцем случится, вы сможете уехать с «Юна-Феста» домой уже вместе. Если вы хотите стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков. Все желающие также смогут задать вопросы и получить рекомендации по уходу и содержанию домашних питомцев от ведущего ветеринара центра «Юна».
Фото: Пресс-служба
Животные-участники выставки здоровы, привиты, чипированы и готовы к самым добрым рукам. На мероприятии гостей ожидает также благотворительный маркет, розыгрыши призов и много самых ярких эмоций. На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.
Генеральным партнером мероприятия выступает бренд кормов для домашних животных PURINA. В рамках социальной инициативы «Пурина в Обществе» бренд регулярно поддерживает проекты, направленные на поиск хозяев для бездомных животных и продвижение ответственного отношения к питомцам. С 2014 года при поддержке бренда свой дом нашли уже более 4000 кошек и собак.
Мероприятие пройдет в Центре дизайна Artplay по адресу: ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 7. Гостей просят заранее позаботиться о средствах индивидуальной защиты, а также иметь при себе паспорт для заключения договора.
Фото: depositphotos
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