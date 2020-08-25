100 кошек и собак, подарки и развлечения: в Москве пройдет выставка-пристройка «Юна-Фест»

5 сентября «Юна» приглашает всех, кто уже готов к появлению питомца в своей жизни, на благотворительный фестиваль «Юна-Фест». Гости смогут познакомиться с пушистыми воспитанниками центра и задать доброе настроение наступающей осени. Вдохновившись атмосферой уходящего лета, выставка будет оформлена в стилистике подмосковной дачи. С детства знакомая терраса деревянного дома, корзинки с фруктами, с любовью закрученные на зиму банки с вареньем и соленьями и, конечно, уютно свернувшиеся в клубок наши четвероногие друзья!

Вас будут ждать более 100 чудесных кошек и собак, которые мечтают о настоящей семье. А если «та самая» встреча c питомцем случится, вы сможете уехать с «Юна-Феста» домой уже вместе. Если вы хотите стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков. Все желающие также смогут задать вопросы и получить рекомендации по уходу и содержанию домашних питомцев от ведущего ветеринара центра «Юна».