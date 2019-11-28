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10 молодых женщин-ученых из России получили престижные стипендии для развития науки и карьеры

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Евгения Шеремет

26 ноября в Доме Пашкова прошла 13-я церемония вручения национальных стипендий L'ORÉAL-UNESCO «Для женщин в науке». Награды получили 10 молодых российских женщин-ученых. Стипендии помогут молодым и талантливым специалистам продолжить свою научную карьеру.

Вечер начался с приветственного коктейля, во время которого гости общались со стипендиатками и наслаждались живой музыкой. Бессменная ведущая мероприятия Светлана Сорокина рассказала гостям об истории проекта в России и в мире.

Генеральный директор L’Oréal в России и СНГ Клаудио Кавикьоли отметил, что женщинам в науке требуется много сил и веры в себя, чтобы жить своей мечтой. «Превращение их мечты в реальность, расширение границ является целью нашей программы "Для женщин в науке".

Предоставление женщинам своего законного места в науке и обществе означает предоставление миру более широких возможностей для эффективного решения основных проблем здравоохранения, изменения климата и даже искусственного интеллекта», — отметил г-н Кавикьоли. Генеральный секретарь L’Oréal в России Жорж Шишманов добавил, что для расширения возможности женщин для принятия участия в решении глобальных проблем человечества нужно создать условия, чтобы женщины хотели строить карьеру в области исследований.

В 2019 году на конкурс прислали 335 заявок из 45 городов России. Каждый год стипендиаток выбирает авторитетное жюри, которое возглавляет вице-президент РАН, профессор Алексей Ремович Хохлов.

Заявки принимают только от ученых в возрасте до 35 лет, работающих в российских научных институтах и вузах по дисциплинам: физика, химия, медицина и биология. Лучшими становятся работы с научной значимостью, практической пользой и осуществимостью проекта. При этом женщина-ученый должна продолжать заниматься наукой в России.

Победительницами российского конкурса L'ORÉAL-UNESCO «Для женщин в науке» 2019 года стали:

  • Гузель Валеева, Казанский федеральный университет
  • Галина Веремейчик, ФНЦ Биоразнообразия наземной биоты восточной Aзии ДВО РАН (Владивосток)
  • Вера Виль, Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН (Москва)
  • Татьяна Кардаш, Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (Новосибирск)
  • Олеся Крумкачева, Институт «Международный томографический центр» СО РАН (Новосибирск)
  • Анна Романчук Юрьевна, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
  • Ольга Смирнова, Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН (Москва)
  • Наталья Тилинина, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН (Москва)
  • Юлия Федосеева, Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск)
  • Евгения Шеремет, Томский политехнический университет

Фото: пресс-служба

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