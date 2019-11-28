10 молодых женщин-ученых из России получили престижные стипендии для развития науки и карьеры

Вечер начался с приветственного коктейля, во время которого гости общались со стипендиатками и наслаждались живой музыкой. Бессменная ведущая мероприятия Светлана Сорокина рассказала гостям об истории проекта в России и в мире.

Генеральный директор L’Oréal в России и СНГ Клаудио Кавикьоли отметил, что женщинам в науке требуется много сил и веры в себя, чтобы жить своей мечтой. «Превращение их мечты в реальность, расширение границ является целью нашей программы "Для женщин в науке".

Предоставление женщинам своего законного места в науке и обществе означает предоставление миру более широких возможностей для эффективного решения основных проблем здравоохранения, изменения климата и даже искусственного интеллекта», — отметил г-н Кавикьоли. Генеральный секретарь L’Oréal в России Жорж Шишманов добавил, что для расширения возможности женщин для принятия участия в решении глобальных проблем человечества нужно создать условия, чтобы женщины хотели строить карьеру в области исследований.

В 2019 году на конкурс прислали 335 заявок из 45 городов России. Каждый год стипендиаток выбирает авторитетное жюри, которое возглавляет вице-президент РАН, профессор Алексей Ремович Хохлов.

Заявки принимают только от ученых в возрасте до 35 лет, работающих в российских научных институтах и вузах по дисциплинам: физика, химия, медицина и биология. Лучшими становятся работы с научной значимостью, практической пользой и осуществимостью проекта. При этом женщина-ученый должна продолжать заниматься наукой в России.

Победительницами российского конкурса L'ORÉAL-UNESCO «Для женщин в науке» 2019 года стали: