10 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ kimkardashian
Модница Ким Кардашьян похвасталась новым аутфитом. На этот раз дива примерила голубой пуховик на голое тело и спортивные штаны темно-синего цвета. Волосы Ким уложила в небрежные локоны, а в макияже использовала нюдовые оттенки.
Нона Гришаева и Александр Олешко поздравили композитора Александра Зацепина с днем рождения. Маэстро отметил 96-летие. Актеры пожелали творцу здоровья, бодрости и вдохновения, а также поблагодарили за совместную работу.
Хейли Бибер опубликовала фото в сексуальном образе. Она примерила красный кроп-топ и меховую панаму. Поклонники оценили лук звезды по достоинству и щедро одарили ее комплиментами в комментариях под постом.
Айза Анохина отправилась в неизвестном направлении на поезде. Она опубликовала фото из вагона, но объяснять куда едет не стала.
Ольга Бузова похвасталась костюмом собственного производства. Телезвезда опубликовала фото, на котором позирует в спортивной одежде от своего бренда. Многим пришелся по вкусу наряд Ольги. «Красота», «Отлично выглядит», «Оля, вы молодец! Будем поддерживать отечественного производителя», «Стильно», — пишут люди в комментариях.
Алена Водонаева, испугавшись закрытия сети ресторанов Макдональдс, поспешила насладиться бургерами и картошкой фри. Она подписала свой пост: «Весна, которую мы не забудем».
Прохор Шаляпин отлично проводит время на природе. На данный момент артист отдыхает в Сочи. Сегодня он решил посмотреть на Агурские водопады и поделился красивыми видами в личном блоге.
Анастасия Волочкова наслаждается началом весны в компании молодого кавалера. Она похвасталась букетом, который ей вручил Дмитрий и поблагодарила его за поддержку. «Здорово, когда настоящие люди рядом», — подписала свой пост балерина.
Митя Фомин трогательно поздравил маму с днем рождения. Артист опубликовал целую серию архивных снимков с родительницей и написал: «У Тамары Палны сегодня юбилей. Обязательно отметим его в недалеком будущем, а пока я очень попрошу вас нажелать нам чего-нибудь приятного от чистого сердца».
Наталья Рудова поделилась селфи из машины. Блондинка сделала красивый кадр с лучами весеннего солнца. Она примерила модную крутку цвета хаки и зеленый свитер.
Фото и видео: Instagram