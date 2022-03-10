10 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Модница Ким Кардашьян похвасталась новым аутфитом. На этот раз дива примерила голубой пуховик на голое тело и спортивные штаны темно-синего цвета. Волосы Ким уложила в небрежные локоны, а в макияже использовала нюдовые оттенки.

Нона Гришаева и Александр Олешко поздравили композитора Александра Зацепина с днем рождения. Маэстро отметил 96-летие. Актеры пожелали творцу здоровья, бодрости и вдохновения, а также поблагодарили за совместную работу.