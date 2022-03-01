1 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

1 марта день рождения отмечают Анна Семенович — ей исполнилось 42 года, Мирослава Карпович — 36 лет, Агата Муцениеце — 33 года и Настасья Самбурская — 35 лет.

«Мои дорогие, вы не забыли, что сегодня мой день рождения. Директ завален поздравлениями. Благодарю вас, любимые! Мне невероятно приятно ваше тепло… Мы так нужны сейчас друг другу С первым днем весны всех нас! С днем, когда все расцветает и дарит надежду на любовь, счастье и мир. Давайте беречь друг друга», — написала в блоге Анна Семенович.

«С днем рождения меня! Очень хочется верить, что мы вернем себе покой с приходом весны! Я люблю всех!» — поздравила себя Агата Муцениеце.

Мирослава Карпович и Настасья Самбурская в своих праздничных публикациях отметили, что мечтают о благополучии всех и верят в светлое будущее.

Константин Ивлев поделился забавным роликом с лучшим другом Стасом Костюшкиным, который побывал у него на съемках кулинарного видео.