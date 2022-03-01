1 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/ann_semenovich
1 марта день рождения отмечают Анна Семенович — ей исполнилось 42 года, Мирослава Карпович — 36 лет, Агата Муцениеце — 33 года и Настасья Самбурская — 35 лет.
«Мои дорогие, вы не забыли, что сегодня мой день рождения. Директ завален поздравлениями. Благодарю вас, любимые! Мне невероятно приятно ваше тепло… Мы так нужны сейчас друг другу С первым днем весны всех нас! С днем, когда все расцветает и дарит надежду на любовь, счастье и мир. Давайте беречь друг друга», — написала в блоге Анна Семенович.
«С днем рождения меня! Очень хочется верить, что мы вернем себе покой с приходом весны! Я люблю всех!» — поздравила себя Агата Муцениеце.
Мирослава Карпович и Настасья Самбурская в своих праздничных публикациях отметили, что мечтают о благополучии всех и верят в светлое будущее.
Константин Ивлев поделился забавным роликом с лучшим другом Стасом Костюшкиным, который побывал у него на съемках кулинарного видео.
Елена Валюшкина поделилась с подписчиками эмоциями: «Друзья мои дорогие, я никуда не пропала. Я с вами, а вы со мной. Очень много эмоций, чувств, а слов мало. И только сердце болит. Не знаю, смогу ли вернуться в Instagram. Пока нет сил. Комментарии выключаю. Уж простите».
Сергей Зверев поздравил подписчиков с наступлением весны. «С первым весенним днем! Пусть наконец-то растают снега и исчезнут морозы. Пусть в вашей жизни будет больше солнечных дней. Пусть улыбки и яркие цветы принесут в вашу жизнь счастье и радость. Мира, любви, любви, любви», — написал он в Сети.
Алена Хмельницкая в день рождения отца Александра Хмельницкого почтила его память. Отец актрисы ушел из жизни в октябре 2021-го. «Сегодня папин день рождения. Ему исполнилось бы 84 года… Я очень скучаю, очень. Самый добрый, миролюбивый, самый любящий, самый уютный, даже от фотографии идет невероятное тепло! Ты с нами, и мы это очень чувствуем. Светлая память. Люблю тебя очень, папуль», — трогательно написала актриса в блоге.
Александр Жулин показал фолловерам фото с родителями, а Светлана Пермякова опубликовала снимок своей милой кошки с букетом цветов и поздравила всех с первым весенним днем.
Екатерина Одинцова показала, какой была в детстве, и рассказала о счастливых годах, когда она была маленькой.
Фото и видео: Instagram