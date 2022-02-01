1 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Олег Газманов, вернувшийся с супругой с Мальдив, рассказал, что его пес Зорро скучал по ним. И показал фото со своим красавцем, снятые во время прогулки по заснеженному лесу.

1 февраля исполнилось 80 лет Льву Лещенко. Супруга трогательно поздравила его с красивым юбилеем. «Сегодня родился человек, который стал для меня самым родным и близким, мой муж Лев Лещенко. Что такое любовь? Может, время, проведенное вместе, может, поступки обыденные и незатейливые, которые делаешь не задумываясь, чтобы поддержать любимого. А может это эмоции, которые перехватывают грудь, наполняют легкие воздухом, скатываются слезинками из глаз. Или чувство наполненности жизнью и радостью от предчувствий нового, когда хочется мечтать и строить планы, как пахнущий по весне воздух, когда мир наполняется запахами и все соединяется воедино, сердце и душа», — написала Ирина Лещенко.

Вадим Такменев рассказал, что его дочь Полина отправилась работать в «красную зону». «Доченька! С первым настоящим рабочим днем тебя! Ужасно, конечно, что ты оказалась в эпицентре этого долбаного ковида. Но мы знаем, что и сама справишься, и своим больным поможешь. Гордимся, скучаем и любим!» — написал гордый отец.