1 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: ww.instagram.com/oleggazmanov
Олег Газманов, вернувшийся с супругой с Мальдив, рассказал, что его пес Зорро скучал по ним. И показал фото со своим красавцем, снятые во время прогулки по заснеженному лесу.
1 февраля исполнилось 80 лет Льву Лещенко. Супруга трогательно поздравила его с красивым юбилеем. «Сегодня родился человек, который стал для меня самым родным и близким, мой муж Лев Лещенко. Что такое любовь? Может, время, проведенное вместе, может, поступки обыденные и незатейливые, которые делаешь не задумываясь, чтобы поддержать любимого. А может это эмоции, которые перехватывают грудь, наполняют легкие воздухом, скатываются слезинками из глаз. Или чувство наполненности жизнью и радостью от предчувствий нового, когда хочется мечтать и строить планы, как пахнущий по весне воздух, когда мир наполняется запахами и все соединяется воедино, сердце и душа», — написала Ирина Лещенко.
Вадим Такменев рассказал, что его дочь Полина отправилась работать в «красную зону». «Доченька! С первым настоящим рабочим днем тебя! Ужасно, конечно, что ты оказалась в эпицентре этого долбаного ковида. Но мы знаем, что и сама справишься, и своим больным поможешь. Гордимся, скучаем и любим!» — написал гордый отец.
Юлия Савичева поздравила мужа Александра Аршинова с днем рождения: «Сегодня у моего мужа день рождения! Честно вам скажу, чем больше времени проходит с нашей первой встречи, тем больше я поражаюсь, насколько он терпеливый и мудрый мужчина, ведь жизнь с артисткой — это то еще испытание. Долгих и счастливых лет тебе, любовь моя».
Евгения Лоза показала фото со съемок: «В селе Бабье говорят, что Лоза с зонтом на перекрестке — к удаче, к снегу или новому проекту!»
Андрей Малахов повеселил подписчиков видео с шуточной битвой с Владом Лисовцом за яркую шубу.
Дмитрий Шепелев показал новое милое фото с младшим сыном и рассказал о старшем: «Старший сын вчера начал откладывать карманные деньги на дом в Калифорнии. Младший пока не торопится съезжать, ему еще не надоели московские зимы».
Юлия Высоцкая наслаждается идеальной зимой — снежной, красивой. Но и в холодное время года она получает шикарные букеты. Один из них она показала в Instagram.
Ирина Хакамада поделилась с подписчиками, в каком алом платье встретила год Тигра по восточному календарю.
Катерина Варнава показала своего любимчика, которому позволяет делать с собой все. «Как приручить Варнаву», — подписала она ролик.
Оксана Воеводина, недавно переехавшая жить в Лондон, прилетела в Москву, чтобы побывать на важном культурном мероприятии. «Я в Москве. И прилетела я ради мероприятия, которое просто не могла пропустить… Московской филармонии — 100 лет», — написала она в Сети.
Татьяна Лазарева обсудила с подписчиками насущный для нее вопрос. «Почему-то у меня с молодости была такая установка, что старый друг — лучше новых двух, что друзья детства — это навсегда и что дружба, заложенная в раннем возрасте, самая прочная. И знаете, наверное, в первый части жизни так и происходит. Пока ты еще только разбираешься во всем, что и как вокруг устроено. Тебе проще опираться на тех, кого ты давно и хорошо знаешь, на "своих". Но потом, когда ты начинаешь больше разбираться в окружающем мире, чутче относиться к своим требованиям и к чужим косякам, вот тут и начинается интересненькое. А кто с тобой? Кто и когда тебе нужен?
Оказывается, старые друзья не разделяют твоих политических взглядов, одноклассники взглядов на образование, а подруга что-то такое брякнула или сделала, что даже не представляешь, как с ней общаться дальше. И ты такой, типа: "Как же так, э-э, погодите, мы так не договаривались!.." С кем мне дальше-то общаться, где мои "свои"? И начинаешь смотреть вокруг и шире, кто тут вообще есть? С кем можно поговорить о политике, с кем об образовании, а у кого вкусный рецепт стащить.
И оказывается, каждый может соприкасаться с вами каким-то отдельным уголком, или поверхностью, или ребром ее. И совсем не обязательно распластываться и покрывать друг друга как бык овцу. В каждом возрасте могут быть свои друзья, новые или старые, неважно. Хорошо же!» — написала она в блоге.
Фото и видео: Instagram