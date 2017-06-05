Моногамный брак по умолчанию считается лучшим продолжением романтических отношений. Но всегда ли это так? Ученые предлагают посмотреть без предубеждений на пары, договорившиеся о возможности секса с другими партнерами.

Как показывает недавно опубликованное в «SAGE Journals» исследование, у открытого брака есть свои плюсы.

Первое: люди в полигамных парах меньше страдают от ревности. Кажется, этот вывод противоречит здравому смыслу, но, как выяснили ученые, если мужчина и женщина договорились о праве на параллельные романы, они меньше следят за партнером и реже обманывают друг друга.

Этот вывод идет рука об руку со следующей находкой: открытый брак способствует укреплению доверия. Поскольку у людей нет ожиданий по поводу эмоциональной и сексуальной верности, они выставляют меньше претензий к супругу и находят другие источники доверия — например, выполнение обещаний.

Третье преимущество — отсутствие насилия. Как выяснилось в ходе исследования, агрессивное отношение к партнеру часто связано с изоляцией и сокращением общения. В открытой паре такого не происходит хотя бы потому, что человек, который соглашается на нестандартный формат отношений, не относится к супругу, как к частной собственности.

Еще один плюс касается снижения стресса. Как было обнаружено, в моногамных семьях люди полностью полагаются на одного человека — своего супруга. И это приводит к негативным психологическим результатам, в частности, к разводу, потому что партнер не может оправдать всех возложенных на него ожиданий. Открытая пара формирует вокруг себя социальную сеть, а значит, ее участники могут обращаться за поддержкой к разным партнерам и лучше справляться с трудностями.

И последнее относится к позитивному восприятию семейного опыта. Люди в полигамных парах не рассматривают предыдущие отношения с точки зрения успеха или неудачи, тогда как люди в традиционных семьях болезненнее относятся к расставаниям и разводам, что сказывается на самооценке.

Исследование не касается вопросов того, как люди в открытых отношениях распределяют внимание между постоянным и временными партнерами, а также как присутствие других людей сказывается на чувствах. Но оно подчеркивает, что существуют разные варианты того, как мужчина и женщина могут быть счастливы вместе.

Фото: shutterstock.com/ru