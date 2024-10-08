Звездные друзья P. Diddy заплатят жертвам, чтобы те не раскрыли их имена

Звезды, которые причастны к преступлениям продюсера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) пошли на мировую со своими жертвами, чтобы избежать упоминания собственных имен в судебных исках. Об этом пишет издание Page Six.

По данным источника, на этом настоял адвокат Тони Бузби, представляющий интересы порядка 120 пострадавших. Защитник рассказал, что все, кто хотя бы раз присутствовал на вечеринке продюсера и знал что-либо про его выходки, причастен к преступлениям. И единственная возможность избежать публичного скандала для них — договориться с жертвами в частном порядке. Известно, что Бузби отправил ряд писем знаменитостям с предложением решить все в индивидуальном порядке, предполагая, что те смогут заплатить крупную сумму в обмен на молчание.

Предполагается, что некоторые из подобного рода мировых соглашений были заключены успешно.

«Мы сделали это с людьми, о многих из которых вы уже слышали, и мы продолжим это делать. Однако если лица, получившие письма с требованиями, откажутся от урегулирования, их имена будут раскрыты посредством публичных судебных исков», — поделился юрист.

Напомним, что P. Diddy задержали по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и организации проституции. Предполагается, что преступления он совершал на звездных вечеринках, которые устраивал в своем доме.

Ранее мать P. Diddy публично заступилась за обвиняемого в торговле людьми рэпера.