Звезда сериала «Один из нас», актер Педро Паскаль признался в любви к классической русской литературе

Американский актер Педро Паскаль проводит пресс-тур, посвященный выходу нового фильму «Фантастическая четверка: Первые шаги». Недавно артист пообщался с журналистами в Германии.

Со звездой нашумевшего сериала «Один из нас» пообщалась немецкая блогерша Ванесса Гербет. Один из ее вопросов касался литературы, и у актера спросили, какие книги являются его любимыми, пишет PEOPLETALK.

Паскаль признался, что среди прочих его предпочтений есть «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Другие классические произведения в списке знаменитости: «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса, «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека и «Волшебная гора» Томаса Манна.

Сейчас также в Сети обсуждают новый фильм «Материалистка», в котором снялся Педро Паскаль. Вместе с ним в картине задействованы Дакота Джонсон и Крис Эванс.

Ранее мы писали о том, как американская актриса Дженнифер Энистон могла пойти на свидание с коллегой Педро Паскалем из мести своему экс-мужу Джастину Теру.