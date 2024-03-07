Звезда фильма «Укрощение строптивого» Орнелла Мути раскрыла, почему ее любят российские мужчины

Актриса Орнелла Мути призналась, что ее полюбили российские мужчины за русский взгляд. По ее словам, еще много лет назад, когда она приехала в Москву, ее спутали со славянкой, и ей это очень понравилось.

В начале марта звезда фильма «Укрощение строптивого» прилетела в столицу России вместе с дочерью на Московскую неделю моды. Найка Ривелли не просто оценила коллекции, но и приняла участие в показе. А ее звездная мама пообщалась с журналистами и рассказала о любви к нашей стране.

Орнелла поделилась, что в России получает немало комплиментов. Правда, в основном их делают именно женщины, так как мужчины не осмеливаются подходить. Однако она знает, что пользуется популярностью среди них. По ее мнению, это связано с ее русским взглядом.

«Я думаю, что я запомнилась россиянам как россиянка. Я очень счастлива и рада, что запомнилась именно так», - рассказала актриса Пятому каналу.

Напомним, что Орнелла Мути довольно часто приезжает в Россию и даже участвует в розличных шоу. Так, в прошлом году она снялась в проекте ТНТ «Музыкальная интуиция».

Ранее певец SHAMAN встретился с Орнеллой Мути и научил ее целоваться по-русски.