Звезда «Детей шпионов» обвиняется в насилии

Звезду фильма «Дети шпинов» Роберта Вито арестовали по подозрению в домашнем насилии. Об этом пишет TMZ.

По данным источника, изначально полицию вызвали в дом актера в Лос-Анджелесе. Поводом стало ЧП с его теперь уже бывшей возлюбленной Линдси Дженнингс. Уточняется, что между парой возникла ссора, во время которой Вито сильно толкнул их сына на диван, а также применил физическое насилие к девушке.

Ребенок не пострадал, однако знаменитость все равно арестовали из-за видимых следов побоев на теле Дженнингс.

При этом, как стало известно, Вито не грозит тюремное заключение: прокуратура Лос-Анджелеса решила передать дело в городскую прокуратуру для предъявления обвинений в совершении административного правонарушения, а не уголовного преступления.

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