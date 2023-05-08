Знаменитая проститутка поделилась секретами своего фантастического успеха

41-летняя Аманда Гофф стала по-настоящему знаменитой в тот день, когда раскрыла миру свое истинное имя и перестала быть для клиентов безымянной Самантой Х.

Сегодня на Зеленом континенте Аманда-Саманта – самая известная и читаемая представительница своей профессии. При этом она охотно делится секретами своего успеха.

News.ru приводит ряд высказываний «честной куртизанки». Из них ясно, что именно свою честность, помноженную на эмоциональную близость с партнером, Аманда Гофф считает главной формулой любви, за которую люди готовы платит деньги.

«Вам не нужны большие искусственные сиськи или лабиопластика, чтобы быть сексуальной, вы сексуальны как вы есть. Включите свет, откройте шторы, не прячьтесь в темноте, надеясь, что он не увидит ваших растяжек… Не извиняйтесь за свое тело, не указывайте на то, что вы ненавидите в своей внешности. Признайте, кто вы есть, без извинений. Ничто так не заводит мужчину, как женщина, которая им владеет».

Австралийская чудо-гетера признается, что во время работы она чаще эмоционально общается с клиентами, чем занимается непосредственно сексом. И это им нравится.