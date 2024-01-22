Жена Брюса Уиллиса не стала скрывать, что с детства мечтала о таком муже

Жена актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг вспомнила, как супруг поддерживал ее на родах, возил к океану, целовал родных, веселил дочек. Она не стала скрывать, что с детства мечтала о таком муже.

Хеминг поделилась видео, на котором актер радуется жизни вместе с семьей. На ролик обратило внимание издание StarHit.

«Когда я была маленькой девочкой, всегда мечтала влюбиться в мужчину моей мечты, иметь семью, белый заборчик и знать, что такое безусловная любовь», - подписала Хеминг видео и отметила, что нужно быть осторожными в желаниях, «потому что они могут сбыться».

Поклонники актера поддержали модель и заявили, что у них «красивая семья», а Брюс нашел «замечательную жену».

Напомним, у актера выявили лобно-височную деменцию, которая постепенно разрушает мозг. С каждым днем здоровье актера ухудшается: он не может сам читать и плохо разговаривает. Появилась информация, что Рождество-2024 может стать для актера последним.