«Я вспотел»: принц Уильям неожиданно стал звездой бразильского пляжа

Принц Уильям посетил Бразилию, чтобы принять участие в ежегодной церемонии вручения премии Earthshot Prize. На второй день своего пребывания в стране будущий король стал неожиданной звездой, сыграв в волейбол на пляже. Об этом сообщает Daily Mail.

43-летний сын британского монарха появился на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро вместе с олимпийской звездой Каролиной Сольберг. Принц был одет в темно-синие брюки и простую рубашку цвета хаки на пуговицах. Он сыграл в волейбол и сразу же привлек к себе внимание социальных сетей.

Наследник престола произвел неизгладимое впечатление, продемонстрировав свои спортивные достижения. Пользователи соцсетей отметили, что Уильям «хорош собой», а его супругу назвали «счастливицей».

Герцога Уэльского приветствовала толпы восторженных фанатов, выстроившихся в очередь, чтобы встретиться с ним. Некоторые поклонники не удержались и подошли поближе. Одна из женщин даже дала принцу поддержать на руках своего 10-месячного сына.

«Я вспотел после игры», — признался он, позируя для фотографий с поклонниками.

Ранее мы писали о том, что принц Уильям согласился встретиться с младшим братом Гарри, но «за закрытыми дверями» и без Меган Маркл.